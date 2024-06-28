Асфальт будет: стало известно, что предусматривает ремонт дороги на Черниговщине, которого добились местные жители

Ремонтные работы на дороге между населенными пунктами Берестовец и Комаровка на Черниговщине предусматривают восстановление наиболее разрушенных участков и асфальтирование. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области Алина Коломиец в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

Пресс-секретарь отметила, что из-за нехватки средств проводятся только первоочередные работы по улучшению проезда по дороге. Во сколько обойдется ремонт дороги, пока неизвестно. О сумме можно будет говорить уже по факту выполненных работ.

Мы проводим аварийный ремонт наиболее разрушенных участков и будут выполнены первоочередные работы по улучшению проезда по тому участку дороги - это ямочный ремонт и будет отремонтировано покрытие на трех мостах. Ямочный ремонт - это асфальтирование. К сожалению, нет средств на капитальные работы, ведь в Украине в прошлом году все средства Дорожного фонда были переданы в государственный бюджет на нужды обороны. Сейчас финансирование любых дорожных работ происходит по-другому. Относительно суммы, то это в общем комплексе можно будет сказать по факту выполнения работ - рассказала Коломиец.

Пресс-секретарь добавила, что в Службе восстановления нет информации оказывают ли какую-то помощь в ремонте агрохолдинги "Kernel" и "Украинская молочная компания, которых жители Нежинского района обвиняли в разрушении дороги своим тяжеловесным, крупногабаритным транспортом.

Что касается сроков, то в Службе восстановления отметили, что работы будут завершены в течение нескольких недель.

Контекст

В разрушении этой дороги своим крупногабаритным транспортом жители Нежинского района обвиняли агрохолдинги "Kernel" и "Украинская молочная компания".

Именно по этой дороге "скорая" едва довезла пожилую женщину с инсультом в больницу в Нежин, впрочем пациентка через несколько дней умерла в медучреждении.

"Kernel" и "Украинская молочная компания" признали, что пользуются этой дорогой, однако, не изъявили желания присоединиться к ее ремонту.

Доведенные до отчаяния люди не видели другого выхода, а потому написали коллективное обращение к Черниговской ОГА с требованием выделить средства на дороги между Берестовцем и Комаровкой.

В Черниговской ОВА рассматривают возможность ремонта еще одного участка дороги, который своим транспортом разрушают два агрохолдинга