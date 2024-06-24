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Люди вимагають від Чернігівської ОВА ремонту дороги, яку руйнують два агрохолдинги – як відреагували чиновники

Київ • УНН

 • 46122 перегляди

Жителі Ніжинського району Чернігівської області звернулися в обласну адміністрацію з вимогою відремонтувати дорогу, зруйновану агрохолдингами "Kernel" і "Українська молочна компанія", але чиновники лише переадресували скаргу, не зробивши ніяких дій.

Люди вимагають від Чернігівської ОВА ремонту дороги, яку руйнують два агрохолдинги – як відреагували чиновники

Жителі Ніжинського району Чернігівської області звернулися до Чернігівської обласної військової (державної) адміністрації з вимогою відремонтувати одну із доріг району, яку, за їх словами, своїм великогабаритним транспортом руйнують агрохолдинги "Kernel" і "Українська молочна компанія". Про це повідомив заступник голови Чернігівської ОВА Іван Ващенко у відповідь на запит УНН.

До Чернігівської обласної державної адміністрації 17.06.2024 надійшло колективне звернення від мешканців с. Комарівка Ніжинського району з проханням про виділення коштів для проведення ремонтних робіт на автомобільній дорозі Т-25-52 Борзна - Комарівка - М-02, яка знаходиться на балансі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області,

- повідомив Ващенко.

Додав, що звернення було спрямовано на подальший розгляд.

"Листом Чернігівської обласної державної адміністрації від 17.06.2024 № 11-04/9664-вих звернення направлено до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області", - зазначив заступник голови ОВА.

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Чиновник також запевняє, що жодних інших скарг щодо незадовільного стану доріг у Чернігівській області на адресу ОВА не надходило.

З іншими скаргами на незадовільний стан ділянки дороги в межах населених пунктів Сидорівка - Берестовець - Комарівка, зі скаргами на дії аграрних компаній мешканці Ніжинського району до Чернігівської обласної державної адміністрації за період з 01.01.2024 до сьогоднішнього дня не звертались. Скарги щодо подібних ситуацій від мешканців інших районів до Чернігівської обласної державної адміністрації за період з 01.01.2024 до сьогоднішнього дня не надходили,

- повідомив Ващенко.

Нагадаємо

Ващенко також повідомив, що Чернігівська обласна військова адміністрація не пропонувала сільськогосподарським компаніям, що працюють в регіоні, приєднатися до ремонту доріг загального користування, які вони руйнують своєю важкою технікою, незважаючи на скарги жителів на знищення доріг такими фірмами, як "Kernel" і "Українська молочна компанія".

"Чернігівська обласна державна адміністрація до аграрних компаній, які здійснюють господарську діяльність у Чернігівській області, з пропозиціями долучитися до ремонту доріг загального користування місцевого значення не зверталася", - зазначив чиновник.

Відповідно, аграрні фірми не приймали жодної участі у ремонтах доріг, якими постійно курсують їхні вантажівки, трактори та інша важковагова автомобільна техніка.

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Начальник відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг Управління капітального будівництва Чернігівської ОВА Олександр Мисник в коментарі УНН раніше порадив жителям діяти більш рішуче, вимагаючи ремонту дороги.

"Якщо люди самоорганізовуються, то ніхто їх не зупинить, якщо вони перекриють вантажівкам дорогу. У нас такі ситуації були в громадах, коли люди перекривали дорогу. Якщо власники (важковагового транспорту) мали б совість, то виділили кошти на громаду. Громада могла б спрямувати їх на нас як співфінансування (на ремонт дороги – ред.). Коли у нас були кошти, ми старалися багато давати там, де було співфінансування, і громада зацікавлена в дорозі. Виділяли значні суми", - розповів Мисник.

Контекст

Жителі Чернігівської області звинувачують агрохолдинги "Kernel" та "Українська молочна компанія" у знищені ділянки дороги між населеними пунктами Сидорівка та Комарівка Ніжинського району.

"Kernel" та "Українська молочна компанія" визнають, що користуються цією дорогою, однак винними у її руйнуванні себе не визнають, і долучитися до ремонту бажання не мають.

Цією дорогою "швидка" ледь довезла літню жінку з інсультом до лікарні. За декілька днів пацієнтка померла у медзакладі.

Як виявилося, це непоодинокий випадок, коли люди в Чернігівській області через погані дороги не можуть вчасно отримати медичну допомогу.

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