Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники

Жители Нежинского района Черниговской области обратились в Черниговскую областную военную (государственную) администрацию с требованием отремонтировать одну из дорог района, которую, по их словам, своим крупногабаритным транспортом разрушают агрохолдинги "Kernel" и "Украинская молочная компания". Об этом сообщил заместитель председателя Черниговской ОВА Иван Ващенко в ответ на запрос УНН.

В Черниговскую областную государственную администрацию 17.06.2024 поступило коллективное обращение от жителей с. Комаровка Нежинского района с просьбой о выделении средств для проведения ремонтных работ на автомобильной дороге Т-25-52 Борзна-Комаровка-М-02, которая находится на балансе Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области, - сообщил Ващенко.

Добавил, что обращение было направлено на дальнейшее рассмотрение.

"Письмом Черниговской областной государственной администрации от 17.06.2024 № 11-04/9664-вых обращение направлено в службу восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области", - отметил заместитель главы ОВА.

В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

Чиновник также уверяет, что никаких других жалоб относительно неудовлетворительного состояния дорог в Черниговской области в адрес ОВА не поступало.

С другими жалобами на неудовлетворительное состояние участка дороги в пределах населенных пунктов Сидоровка-Берестовец-Комаровка, с жалобами на действия аграрных компаний жители Нежинского района в Черниговскую областную государственную администрацию за период с 01.01.2024 до сегодняшнего дня не обращались. Жалобы относительно подобных ситуаций от жителей других районов в Черниговскую областную государственную администрацию за период с 01.01.2024 до сегодняшнего дня не поступали, - сообщил Ващенко.

Напомним

Ващенко также сообщил, что Черниговская областная военная администрация не предлагала сельскохозяйственным компаниям, работающим в регионе, присоединиться к ремонту дорог общего пользования, которые они разрушают своей тяжелой техникой, несмотря на жалобы жителей на уничтожение дорог такими фирмами, как "Kernel" и "украинская молочная компания".

"Черниговская областная государственная администрация к аграрным компаниям, осуществляющим хозяйственную деятельность в Черниговской области, с предложениями присоединиться к ремонту дорог общего пользования местного значения не обращалась", - отметил чиновник.

Соответственно, аграрные фирмы не принимали никакого участия в ремонтах дорог, по которым постоянно курсируют их грузовики, тракторы и другая тяжеловесная автомобильная техника.

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Начальник отдела эксплуатационного содержания автомобильных дорог Управления капитального строительства Черниговской ОВА Александр Мисник в комментарии УНН ранее посоветовал жителям действовать более решительно, требуя ремонта дороги.

"Если люди самоорганизуются, то никто их не остановит, если они перекроют грузовикам дорогу. У нас такие ситуации были в общинах, когда люди перекрывали дорогу. Если владельцы (тяжеловесного транспорта) имели бы совесть, то выделили средства на общину. Община могла бы направить их на нас как софинансирование (на ремонт дороги – ред.). Когда у нас были средства, мы старались много давать там, где было софинансирование, и община заинтересована в пути. Выделяли значительные суммы", - рассказал Мисник.

Контекст

Жители Черниговской области обвиняют агрохолдинги "Kernel" и "украинская молочная компания" в уничтоженные участки дороги между населенными пунктами Сидоровка и Комаровка Нежинского района.

"Kernel" и "украинская молочная компания" признают, что пользуются этой дорогой, однако виновными в ее разрушении себя не признают, и приобщиться к ремонту желания не имеют.

Этой дорогой "скорая" едва довезла пожилую женщину с инсультом до больницы. Через несколько дней пациентка умерла в медучреждении.

Как оказалось, цена единичный случай, когда люди в Черниговской области из-за плохих дорог не могут вовремя получить медицинскую помощь.