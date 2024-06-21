Чернігівська ОВА не пропонувала агрохолдингам долучитися до ремонту доріг, які вони руйнують своїм транспортом

Чернігівська обласна військова адміністрація не пропонувала сільськогосподарським компаніям, що працюють в регіоні, приєднатися до ремонту доріг загального користування, які вони руйнують своєю важкою технікою, незважаючи на скарги жителів на знищення доріг такими фірмами, як "Kernel" і "Українська молочна компанія".