Чернігівська ОВА не пропонувала агрохолдингам долучитися до ремонту доріг, які вони руйнують своїм транспортом
Київ • УНН
Чернігівська обласна військова адміністрація не пропонувала сільськогосподарським компаніям, що працюють в регіоні, приєднатися до ремонту доріг загального користування, які вони руйнують своєю важкою технікою, незважаючи на скарги жителів на знищення доріг такими фірмами, як "Kernel" і "Українська молочна компанія".
Чернігівська обласна військова адміністрація не зверталася до аграрних компаній, які працюють в регіоні із пропозиціями долучитися до ремонту доріг, якими курсує їхній великоваговий транспорт. Про це йдеться у відповіді заступника голови Чернігівської ОВА Івана Ващенко на запит УНН щодо ситуації у Ніжинському районі, де місцеві жителі звинувачують фірми "Kernel" та "Українська молочна компанія" у знищені однієї з доріг.
Чернігівська обласна державна адміністрація до аграрних компаній, які здійснюють господарську діяльність у Чернігівській області, з пропозиціями долучитися до ремонту доріг загального користування місцевого значення не зверталася,
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Відповідно, як йдеться у відповіді, аграрні фірми не приймали жодної участі у ремонтах доріг, якими постійно курсують їхні вантажівки, трактори та інша важковагова автомобільна техніка.
При цьому, фінансово долучитися до підтримки доріг в належному стані у травні цього року чиновники пропонували місцевим громадам.
Чернігівська обласна державна адміністрація зверталася до голів територіальних громад області з пропозицією розглянути можливість виділення коштів співфінансування з місцевих бюджетів територіальних громад на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які проходять територіями відповідних громад,
Щодо дороги Сидорівка-Берестовець-Комарівка, яку, за словами людей, руйнує транспорт двох агрохолдингів, то чиновник запевняють, що на ділянці між Сидорівкою та Берестовцем у серпні 2023 року зробили майже 250 квадратних метрів ямкового ремонту.
Також в Чернігівській ОВА переконують, що вживають заходів щодо протидію порушенню вагових норм на дорогах області - фактично, визнають, що проблема руйнування доріг великогабаритним транспортом існує.
За словами Ващенка, напередодні повномасштабного російського вторгнення просили Уктрансбезпеку невідкладно вирішити питання комплектації пересувних пунктів габаритно-вагового контролю на дорогах. А в січні цього року зверталися щодо посилення роботи цих пересувних пунктів.
Контекст
Жителі Чернігівської області звинувачують агрохолдинги "Kernel" та "Українська молочна компанія" у знищені ділянки дороги між населеними пунктами Сидорівка та Комарівка Ніжинського району.
"Kernel" та "Українська молочна компанія" визнають, що користуються цією дорогою, однак винними у її руйнуванні себе не визнають, і долучитися до ремонту бажання не мають.
Цією дорогою "швидка" ледь довезла літню жінку з інсультом до лікарні. За декілька днів пацієнтка померла у медзакладі.
Як виявилося, це непоодинокий випадок, коли люди в Чернігівській області через погані дороги не можуть вчасно отримати медичну допомогу.