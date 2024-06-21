Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом

Черниговская областная военная администрация не обращалась к аграрным компаниям, которые работают в регионе с предложениями присоединиться к ремонту дорог, по которым курсирует их тяжеловесный транспорт. Об этом говорится в ответе заместителя председателя Черниговской ОВА Ивана Ващенко на запрос УНН относительно ситуации в Нежинском районе, где местные жители обвиняют фирмы "Kernel" и "украинская молочная компания" в уничтожении одной из дорог.

Черниговская областная государственная администрация к аграрным компаниям, осуществляющим хозяйственную деятельность в Черниговской области, с предложениями присоединиться к ремонту дорог общего пользования местного значения не обращалась, - отметил Ващенко.

Детали

Соответственно, как говорится в ответе, аграрные фирмы не принимали никакого участия в ремонтах дорог, по которым постоянно курсируют их грузовики, тракторы и другая тяжеловесная автомобильная техника.

При этом, финансово приобщиться к поддержке дорог в надлежащем состоянии в мае этого года чиновники предлагали местным общинам.

Черниговская областная государственная администрация обращалась к главам территориальных общин области с предложением рассмотреть возможность выделения средств софинансирования из местных бюджетов территориальных общин на выполнение работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые проходят территориями соответствующих общин, - сообщил Ващенко.

Что касается дороги Сидоровка-Берестовец-Комаровка, которую, по словам людей, разрушает транспорт двух агрохолдингов, то чиновник уверяют, что на участке между Сидоровкой и Берестовцем в августе 2023 года сделали почти 250 квадратных метров ямочного ремонта.

Также в Черниговской ОВА убеждают, что принимают меры по противодействию нарушению весовых норм на дорогах области - фактически, признают, что проблема разрушения дорог крупногабаритным транспортом существует.

По словам Ващенко, накануне полномасштабного российского вторжения просили Укртрансбезопасность безотлагательно решить вопрос комплектации передвижных пунктов габаритно-весового контроля на дорогах. А в январе этого года обращались по усилению работы этих передвижных пунктов.

Контекст

Жители Черниговской области обвиняют агрохолдинг "Kernel" и "украинская молочная компания" в уничтоженные участки дороги между населенными пунктами Сидоровка и Комаровка Нежинского района.

"Kernel" и "украинская молочная компания" признают, что пользуются этой дорогой, однако виновными в ее разрушении себя не признают, и присоединиться к ремонту желания не имеют.

Этой дорогой "скорая" едва довезла пожилую женщину с инсультом до больницы. Через несколько дней пациентка умерла в медучреждении.

Как оказалось, цена единичный случай, когда люди в Черниговской области из-за плохих дорог не могут вовремя получить медицинскую помощь.