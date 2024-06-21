Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом

Киев • УНН
Черниговская областная военная администрация не предлагала сельскохозяйственным компаниям, работающим в регионе, присоединиться к ремонту дорог общего пользования, которые они разрушают своей тяжелой техникой, несмотря на жалобы жителей на уничтожение дорог такими фирмами, как "Kernel" и "украинская молочная компания".
Черниговская областная военная администрация не обращалась к аграрным компаниям, которые работают в регионе с предложениями присоединиться к ремонту дорог, по которым курсирует их тяжеловесный транспорт. Об этом говорится в ответе заместителя председателя Черниговской ОВА Ивана Ващенко на запрос УНН относительно ситуации в Нежинском районе, где местные жители обвиняют фирмы "Kernel" и "украинская молочная компания" в уничтожении одной из дорог.
Черниговская областная государственная администрация к аграрным компаниям, осуществляющим хозяйственную деятельность в Черниговской области, с предложениями присоединиться к ремонту дорог общего пользования местного значения не обращалась,
Детали
Соответственно, как говорится в ответе, аграрные фирмы не принимали никакого участия в ремонтах дорог, по которым постоянно курсируют их грузовики, тракторы и другая тяжеловесная автомобильная техника.
При этом, финансово приобщиться к поддержке дорог в надлежащем состоянии в мае этого года чиновники предлагали местным общинам.
Черниговская областная государственная администрация обращалась к главам территориальных общин области с предложением рассмотреть возможность выделения средств софинансирования из местных бюджетов территориальных общин на выполнение работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые проходят территориями соответствующих общин,
Что касается дороги Сидоровка-Берестовец-Комаровка, которую, по словам людей, разрушает транспорт двух агрохолдингов, то чиновник уверяют, что на участке между Сидоровкой и Берестовцем в августе 2023 года сделали почти 250 квадратных метров ямочного ремонта.
Также в Черниговской ОВА убеждают, что принимают меры по противодействию нарушению весовых норм на дорогах области - фактически, признают, что проблема разрушения дорог крупногабаритным транспортом существует.
По словам Ващенко, накануне полномасштабного российского вторжения просили Укртрансбезопасность безотлагательно решить вопрос комплектации передвижных пунктов габаритно-весового контроля на дорогах. А в январе этого года обращались по усилению работы этих передвижных пунктов.
Контекст
Жители Черниговской области обвиняют агрохолдинг "Kernel" и "украинская молочная компания" в уничтоженные участки дороги между населенными пунктами Сидоровка и Комаровка Нежинского района.
"Kernel" и "украинская молочная компания" признают, что пользуются этой дорогой, однако виновными в ее разрушении себя не признают, и присоединиться к ремонту желания не имеют.
Этой дорогой "скорая" едва довезла пожилую женщину с инсультом до больницы. Через несколько дней пациентка умерла в медучреждении.
Как оказалось, цена единичный случай, когда люди в Черниговской области из-за плохих дорог не могут вовремя получить медицинскую помощь.