Асфальт буде: стало відомо, що передбачає ремонт дороги на Чернігівщині, якого домоглися місцеві жителі

Ремонтні роботи на дорозі між населеними пунктами Берестовець та Комарівка на Чернігівщині передбачають відновлення найбільш зруйнованих ділянок та асфальтування. Про це повідомила речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Чернігівській області Аліна Коломієць в ексклюзивному коментарі УНН.

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Речниця зазначила, що через брак коштів проводяться лише першочергові роботи з покращення проїзду дорогою. У скільки обійдеться ремонт дороги, наразі, невідомо. Про суму можна буде говорити вже по факту виконаних робіт.

Ми проводимо аварійний ремонт найбільш зруйнованих ділянок і будуть виконані першочергові роботи з покращення проїзду тією ділянкою дороги - це ямковий ремонт і буде відремонтоване покриття на трьох мостах. Ямковий ремонт - це асфальтування. На жаль, немає коштів на капітальні роботи, адже в Україні минулого року всі кошти Дорожнього фонду були передані в державний бюджет на потреби оборони. Зараз фінансування будь-яких дорожніх робіт відбувається по-іншому. Щодо суми, то це в загальному комплексі можна буде сказати по факту виконання робіт