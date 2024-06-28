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Асфальт буде: стало відомо, що передбачає ремонт дороги на Чернігівщині, якого домоглися місцеві жителі

Київ • УНН

 • 102357 перегляди

Через брак коштів проводяться лише першочергові роботи з покращення проїзду дорогою. У скільки обійдеться ремонт дороги, наразі, невідомо.

Асфальт буде: стало відомо, що передбачає ремонт дороги на Чернігівщині, якого домоглися місцеві жителі

Ремонтні роботи на дорозі між населеними пунктами Берестовець та Комарівка на Чернігівщині передбачають відновлення найбільш зруйнованих ділянок та асфальтування. Про це повідомила речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Чернігівській області Аліна Коломієць в ексклюзивному коментарі УНН.

Деталі

Речниця зазначила, що через брак коштів проводяться лише першочергові роботи з покращення проїзду дорогою. У скільки обійдеться ремонт дороги, наразі, невідомо. Про суму можна буде говорити вже по факту виконаних робіт. 

Ми проводимо аварійний ремонт найбільш зруйнованих ділянок і будуть виконані першочергові роботи з покращення проїзду тією ділянкою дороги - це ямковий ремонт і буде відремонтоване покриття на трьох мостах. Ямковий ремонт - це асфальтування. На жаль, немає коштів на капітальні роботи, адже в Україні минулого року всі кошти Дорожнього фонду були передані в державний бюджет на потреби оборони. Зараз фінансування будь-яких дорожніх робіт відбувається по-іншому. Щодо суми, то це в загальному комплексі можна буде сказати по факту виконання робіт

- розповіла Коломієць.

Речниця додала, що в Службі відновлення немає інформації чи надають якусь допомогу в ремонті агрохолдинги "Kernel" та "Українська молочна компанія, яких жителі Ніжинського району звинувачували у руйнуванні дороги своїм важковаговим, великогабаритним транспортом. 

Щодо термінів, то в Службі відновлення зазначили, що роботи будуть завершені впродовж декількох тижнів. 

Контекст

У руйнуванні цієї дороги своїм великогабаритним транспортом жителі Ніжинського району звинувачували агрохолдинги "Kernel" та "Українська молочна компанія".

Саме цією дорогою "швидка" ледь довезла літню жінку з інсультом до лікарні у Ніжин, втім пацієнтка за декілька днів померла у медзакладі. 

"Kernel" та "Українська молочна компанія" визнали, що користуються цією дорогою, однак, не виявили бажання долучитися до її ремонту.

Доведені до відчаю люди не бачили іншого виходу, а тому написали колективне звернення до Чернігівської ОВА з вимогою виділити кошти на дороги між Берестовцем та Комарівкою.

В Чернігівській ОВА розглядають можливість ремонту ще однієї ділянки дороги, яку своїм транспортом руйнують два агрохолдинги27.06.24, 10:05 • 102182 перегляди

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