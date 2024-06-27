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В Чернігівській ОВА розглядають можливість ремонту ще однієї ділянки дороги, яку своїм транспортом руйнують два агрохолдинги

Київ • УНН

 • 102182 перегляди

Чернігівська обласна військова адміністрація розглядає можливість ремонту ділянки дороги місцевого значення в Ніжинському районі, яка пошкоджується великогабаритною технікою двох агрохолдингів.

В Чернігівській ОВА розглядають можливість ремонту ще однієї ділянки дороги, яку своїм транспортом руйнують два агрохолдинги

В Чернігівській обласній військовій адміністрації розглядають можливість проведення ремонтних робіт на ділянці дороги місцевого значення у Ніжинському районі, яка, за словами місцевих жителів, теж перебуває у незадовільному стані через рух великогабаритного транспорту двох агрохолдингів. Про це повідомив начальник відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг Управління капітального будівництва Чернігівської ОВА Олександр Мисник у коментарі УНН.

Деталі 

Мисник підтвердив, що днями розпочалися роботи на ділянці дороги державного значення між населеними пунктами Комарівка та Берестовець, за яку відповідає Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області.

Додав, що необхідно буде розглянути можливість проведення ремонтних робіт на ділянці цієї дороги від Берестовця до Сидорівки, за яку відповідає Чернігівська ОВА.

"Працюють, але по дорозі державного значення, бо вона була в набагато гіршому стані ніж наша. Але, коли зроблять державну, ми, звісно, будемо намагатися від Сидорівки до Берестовця, де наша дорога, теж підлатати. Подивимося що з коштами, бо якщо цю дорогу відремонтують, то весь потік транспорту піде на Сидорівку по ній, адже не треба буде об’їжджати по колу", - розповів Олександр Мисник.

Контекст

У руйнуванні цієї дороги своїм великогабаритним транспортом жителі Ніжинського району звинувачували агрохолдинги "Kernel" та "Українська молочна компанія".

Саме цією дорогою "швидка" ледь довезла літню жінку з інсультом до лікарні у Ніжин, втім пацієнтка за декілька днів померла у медзакладі.

"Kernel" та "Українська молочна компанія" визнали, що користуються цією дорогою, однак,  не виявили бажання долучитися до її ремонту.

Доведені до відчаю люди не бачили іншого виходу, а тому написали колективне звернення до Чернігівської ОВА з вимогою виділити кошти на дороги між Берестовцем та Комарівкою.

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