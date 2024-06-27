В Черниговской ОВА рассматривают возможность ремонта еще одного участка дороги, который своим транспортом разрушают два агрохолдинга

В Черниговской областной военной администрации рассматривают возможность проведения ремонтных работ на участке дороги местного значения в Нежинском районе, которая, по словам местных жителей, тоже находится в неудовлетворительном состоянии из-за движения крупногабаритного транспорта двух агрохолдингов. Об этом сообщил начальник отдела эксплуатационного содержания автомобильных дорог Управления капитального строительства Черниговской ОВА Александр Мисник в комментарии УНН.

Детали

Мисник подтвердил, что на днях начались работы на участке дороги государственного значения между населенными пунктами Комаровка и Берестовец, за которую отвечает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области.

Добавил, что необходимо будет рассмотреть возможность проведения ремонтных работ на участке этой дороги от Берестовца до Сидоровки, за которую отвечает Черниговская ОВА.

"Работают, но по дороге государственного значения, потому что она была в гораздо худшем состоянии чем наша. Но, когда сделают государственную, мы, конечно, будем стараться от Сидоровки до Берестовца, где наша дорога, тоже подлатать. Посмотрим что со средствами, потому что если эту дорогу отремонтируют, то весь поток транспорта пойдет на Сидоровку по ней, ведь не надо будет объезжать по кругу", - рассказал Александр Мисник.

Контекст

В разрушении этой дороги своим крупногабаритным транспортом жители Нежинского района обвиняли агрохолдинги "Kernel" и "Украинская молочная компания".

Именно этой дорогой "скорая" едва довезла пожилую женщину с инсультом в больницу у Нежин, впрочем пациентка за несколько дней умерла в медучреждении.

"Kernel " и "Украинская молочная компания" признали, что пользуются этой дорогой, однако, не изъявили желания приобщиться к ее ремонту.

Доведенные до отчаяния люди не видели другого выхода, а потому написали коллективное обращение к Черниговской ОВА с требованием выделить средства на дороги между Берестовцем и Комаровкой.