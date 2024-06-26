На Чернігівщині почали ремонтувати дорогу, якою "швидка" заледве довезла жінку з інсультом до лікарні (відео)
Київ • УНН
У Чернігівській області почалися ремонтні роботи на дорозі між Берестівцем і Комарівкою, по якій швидка допомога ледь встигла доставити в лікарню літню жінку з інсультом.
У Ніжинському районі Чернігівської області почали відновлювати дорогу, якою карета швидкої допомоги ледь довезла літню жінку до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відео від місцевих жителів.
Деталі
Мова йде про ділянку між населеними пунктами Берестовець та Комарівка. На даний час дорогу розчистили та засипали на ній ями. Планується, що дорогу заасфальтують.
Така дорога від Комарівки до Берестовця. Розчищено, ям не має. Ще й обіцяють покрити асфальтом
Контекст
У руйнуванні цієї дороги своїм великогабаритним транспортом жителі Ніжинського району звинувачували агрохолдинги "Kernel" та "Українська молочна компанія".
Саме цією дорогою "швидка" ледь довезла літню жінку з інсультом до лікарні у Ніжин, втім пацієнтка за декілька днів померла у медзакладі.
"Kernel" та "Українська молочна компанія" визнали, що користуються цією дорогою, однак, не виявили бажання долучитися до її ремонту.
Доведені до відчаю люди не бачили іншого виходу, а тому написали колективне звернення до Чернігівської ОВА з вимогою виділити кошти на дороги між Берестовцем та Комарівкою.
Тест для влади: чи зможуть чиновники залучити два агрохолдинги до ремонту дороги, яку вони руйнують своїм транспортом25.06.24, 10:17 • 162772 перегляди