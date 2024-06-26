На Черниговщине начали ремонтировать дорогу, по которой "скорая" едва довезла женщину с инсультом до больницы (видео)

В Нежинском районе Черниговской области начали восстанавливать дорогу, по которой карета скорой помощи едва довезла пожилую женщину до больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео от местных жителей.

Детали

Речь идет об участке между населенными пунктами Берестовец и Комаровка. В настоящее время дорогу расчистили и засыпали на ней ямы. Планируется, что дорогу заасфальтируют.

Такая дорога от Комаровки до Берестовца. Расчищено, ям не имеет. Еще и обещают покрыть асфальтом - говорит на видео местный житель.

Контекст

В разрушении этой дороги своим крупногабаритным транспортом жители Нежинского района обвиняли агрохолдинги "Kernel" и "Украинская молочная компания".

Именно этой дорогой "скорая" едва довезла пожилую женщину с инсультом в больницу в Нежин, впрочем пациентка за несколько дней умерла в медучреждении.

"Kernel" и "Украинская молочная компания" признали, что пользуются этой дорогой, однако, не изъявили желания приобщиться к ее ремонту.

Доведенные до отчаяния люди не видели другого выхода, а потому написали коллективное обращение к Черниговской ОВА с требованием выделить средства на дороги между Берестовцем и Комаровкой.

Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом