Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

То, что в ОВА уже знают проблему, это уже хорошо. По крайней мере хоть как-то будут держать ситуацию на контроле. Но понятно, что дорога сама по себе не отремонтируется. Для этого необходимо найти средства и ресурсы.

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

При этом, следует учитывать, что Черниговская область является прифронтовым регионом. И в той же ОВА отмечают, что часть дорог была вынужденно повреждена тяжелой военной техникой.

И вот здесь возникает вопрос - сможет ли власть в это непростое время побудить крупный бизнес быть социально ответственным и приобщиться к решению проблем местных общин. "Украинская молочная компания" и "Kernel", судя по всему, вариант своего участия в ремонте дороги не рассматривают, и перекладывают ответственность на власть.

Дело в том, что та дорога находится в неудовлетворительном состоянии где-то точно с десяток лет. Мы ею пользуемся, потому что мы здесь работаем. И "Kernel" пользуется, и еще есть хозяйства. Поэтому сказать, что именно наш транспорт разваливает, - нет. То, что она не содержится так, как должна, то это вопрос. Там, где дорога нормальная, отремонтирована и была нормальная эксплуатация, там она и остается нормальной, - рассказал УНН директор Борзнянского филиала ООО "Украинская молочная компания" Игорь Хлистун.

Аналогичная позиция и у "Kernel".

"Агропредприятия нашей компании находятся в упомянутых регионах и, соответственно, автотранспорт курсирует между ними для осуществления хозяйственной деятельности. Грузовики движутся с соблюдением норм допустимой нагрузки на дорожное покрытие. Состояние местных дорог, а также оценка необходимости их ремонта - это зона ответственности местных властей и соответствующих органов", - отметили в холдинге в ответ на наш запрос.

И это при том, что в Украине есть положительные примеры привлечения бизнеса к софинансированию работ по ремонту местных дорог. В частности, по словам члена транспортного комитета Верховной Рады Игоря Мурдия, в Черкасской и Кировоградской областях в прошлом году на эти цели удалось привлечь более 100 миллионов гривен.

"Когда приобщаются еще и собственными средствами - это конечно не плохо. На самом деле по стране, по разным регионам еще в прошлом году это очень хорошо в жизнь воплощалось, когда к финансированию ремонта именно местных дорог приобщались агропредприятия, местные общины. Например, на Кировоградщине было привлечено около 50 миллионов гривен по всей области, по Черкасской области - около 55 миллионов", - отметил нардеп в комментарии УНН.

Поэтому, на этом фоне интересно, найдутся ли у Черниговской ОГА убедительные аргументы, чтобы приобщить к ремонту упомянутой дороги тех, кто разрушает ее своим тяжеловесным транспортом. А не тратить на эти потребности исключительно государственные средства.

На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать