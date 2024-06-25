Тест для влади: чи зможуть чиновники залучити два агрохолдинги до ремонту дороги, яку вони руйнують своїм транспортом

У Чернігівській обласній військовій адміністрації вже знають про ситуацію із розбитою дорогою у Ніжинському районі, якою карета швидкої допомоги ледь довезла літню жінку з інсультом до лікарні. Тож, є надія, що проблему найближчим часом спробують вирішити і дорогу відремонтують. Але відкритим залишається питання чи зможе влада долучити до цього процесу агрохолдинги "Kernel" та "Українська молочна компанія", адже саме їх місцеві жителі звинувачують у знищені дороги, пише УНН.

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Доведені до відчаю люди не бачили іншого виходу, а тому написали колективне звернення до Чернігівської ОВА з вимогою виділити кошти на ремонт дороги між населеними пунктами Сидорівка та Комарівка. Чиновники, як ми вже писали, лист отримали, і відправили його установі, яка відповідальна за цю дорогу.

До Чернігівської обласної державної адміністрації 17.06.2024 надійшло колективне звернення від мешканців с. Комарівка Ніжинського району з проханням про виділення коштів для проведення ремонтних робіт на автомобільній дорозі Т-25-52 Борзна - Комарівка - М-02, яка знаходиться на балансі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області. Листом Чернігівської обласної державної адміністрації від 17.06.2024 № 11-04/9664-вих звернення направлено до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області, - повідомив УНН заступник голови ОВА Іван Ващенко.

Те, що в ОВА вже знають проблему, це вже добре. Принаймні хоч якось триматимуть ситуацію на контролі. Але зрозуміло, що дорога сама по собі не відремонтується. Для цього необхідно віднайти кошти та ресурси.

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При цьому, слід зважати на те, що Чернігівська область є прифронтовим регіоном. І в тій таки ОВА зазначають, що частина доріг була вимушено пошкоджена важкою військовою технікою.

І ось тут постає питання – чи зможе влада у цей непростий час спонукати великий бізнес бути соціально відповідальним та долучитися до вирішення проблем місцевим громад."Українська молочна компанія" та "Kernel", судячи з усього, варіант своєї участі в ремонті дороги не розглядають, і перекладають відповідальність на владу.

Справа в тому, що та дорога знаходиться в незадовільному стані десь точно з десяток років. Ми нею користуємося, бо ми тут працюємо. І "Kernel" користується, і ще є господарства. Тому сказати, що саме наш транспорт розвалює, – ні. Те, що вона не утримується так, як повинна, то це питання. Там, де дорога нормальна, відремонтована і була нормальна експлуатація, там вона і лишається нормальною, - розповів УНН директор Борзнянської філії ТОВ "Українська молочна компанія" Ігор Хлистун.

Аналогічна позиція і у "Kernel".

"Агропідприємства нашої компанії знаходяться у згаданих регіонах і, відповідно, автотранспорт курсує між ними для здійснення господарської діяльності. Вантажівки рухаються з дотриманням норм допустимого навантаження на дорожнє покриття. Стан місцевих доріг, а також оцінювання необхідності їх ремонту - це зона відповідальності місцевої влади та відповідних органів", - зазначили в холдингу у відповідь на наш запит.

І це при тому, що в Україні є позитивні приклади залучення бізнесу до співфінансування робіт по ремонту місцевих доріг. Зокрема, за словами члена транспортного комітету Верховної Ради Ігоря Мурдія, у Черкаській та Кіровоградській областях минулого року на ці цілі вдалося залучити понад 100 мільйонів гривень.

"Коли долучаються ще й власними коштами - це звісно є не погано. Насправді по країні, по різним регіонам ще минулого року це дуже добре в життя втілювалося, коли до фінансування ремонту саме місцевих доріг долучалися агропідприємства, місцеві громади. Наприклад на Кіровоградщині було залучено близько 50 мільйонів гривень по всій області, по Черкаській області - близько 55 мільйонів", - зазначив нардеп у коментарі УНН.

Тож, на цьому фоні цікаво, чи знайдуться у Чернігівської ОВА переконливі аргументи, щоб долучити до ремонту згаданої дороги, які руйнують її своїм важковаговим транспортом. А не витрачати на ці потреби виключно державні кошти.

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