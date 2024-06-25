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Тест для влади: чи зможуть чиновники залучити два агрохолдинги до ремонту дороги, яку вони руйнують своїм транспортом

Київ • УНН

 • 162772 перегляди

Колективне звернення мешканців села Комарівка Ніжинського району вимагає від Чернігівської обласної військової адміністрації виділити кошти на ремонт дороги між Сидорівкою та Комарівкою, яка руйнується технікою агрохолдингів "Kernel" та "Українська молочна компанія".

Тест для влади: чи зможуть чиновники залучити два агрохолдинги до ремонту дороги, яку вони руйнують своїм транспортом

У Чернігівській обласній військовій адміністрації вже знають про ситуацію із розбитою дорогою у Ніжинському районі, якою карета швидкої допомоги ледь довезла літню жінку з інсультом до лікарні. Тож, є надія, що проблему найближчим часом спробують вирішити і дорогу відремонтують. Але відкритим залишається питання чи зможе влада долучити до цього процесу агрохолдинги "Kernel" та "Українська молочна компанія", адже саме їх місцеві жителі звинувачують у знищені дороги, пише УНН.

Деталі

Доведені до відчаю люди не бачили іншого виходу, а тому написали колективне звернення до Чернігівської ОВА з вимогою виділити кошти на ремонт дороги між населеними пунктами Сидорівка та Комарівка. Чиновники, як ми вже писали, лист отримали, і відправили його установі, яка відповідальна за цю дорогу.

До Чернігівської обласної державної адміністрації 17.06.2024 надійшло колективне звернення від мешканців с. Комарівка Ніжинського району з проханням про виділення коштів для проведення ремонтних робіт на автомобільній дорозі Т-25-52 Борзна - Комарівка - М-02, яка знаходиться на балансі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області. Листом Чернігівської обласної державної адміністрації від 17.06.2024 № 11-04/9664-вих звернення направлено до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області,

- повідомив  УНН  заступник голови ОВА Іван Ващенко.

Те, що в ОВА вже знають проблему, це вже добре. Принаймні хоч якось триматимуть ситуацію на контролі. Але зрозуміло, що дорога сама по собі не відремонтується. Для цього необхідно віднайти кошти та ресурси.

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При цьому, слід зважати на те, що Чернігівська область є прифронтовим регіоном. І в тій таки ОВА зазначають, що частина доріг була вимушено пошкоджена важкою військовою технікою.

І ось тут постає питання – чи зможе влада у цей непростий час спонукати великий бізнес бути соціально відповідальним та долучитися до вирішення проблем місцевим громад."Українська молочна компанія" та "Kernel", судячи з усього, варіант своєї участі в ремонті дороги не розглядають, і перекладають відповідальність на владу.

Справа в тому, що та дорога знаходиться в незадовільному стані десь точно з десяток років. Ми нею користуємося, бо ми тут працюємо. І "Kernel" користується, і ще є господарства. Тому сказати, що саме наш транспорт розвалює, – ні. Те, що вона не утримується так, як повинна, то це питання. Там, де дорога нормальна, відремонтована і була нормальна експлуатація, там вона і лишається нормальною,

- розповів  УНН  директор Борзнянської філії ТОВ "Українська молочна компанія" Ігор Хлистун.

Аналогічна позиція і у "Kernel".

"Агропідприємства нашої компанії знаходяться у згаданих регіонах і, відповідно, автотранспорт курсує між ними для здійснення господарської діяльності. Вантажівки рухаються з дотриманням норм допустимого навантаження на дорожнє покриття. Стан місцевих доріг, а також оцінювання необхідності їх ремонту - це зона відповідальності місцевої влади та відповідних органів", - зазначили в холдингу у відповідь на наш запит.

І це при тому, що в Україні є позитивні приклади залучення бізнесу до співфінансування робіт по ремонту місцевих доріг. Зокрема, за словами члена транспортного комітету Верховної Ради Ігоря Мурдія, у Черкаській та Кіровоградській областях минулого року на ці цілі вдалося залучити понад 100 мільйонів гривень.

"Коли долучаються ще й власними коштами - це звісно є не погано. Насправді по країні, по різним регіонам ще минулого року це дуже добре в життя втілювалося, коли до фінансування ремонту саме місцевих доріг долучалися агропідприємства, місцеві громади. Наприклад на Кіровоградщині було залучено близько 50 мільйонів гривень по всій області, по Черкаській області - близько 55 мільйонів", - зазначив нардеп у коментарі УНН.

Тож, на цьому фоні цікаво, чи знайдуться у Чернігівської ОВА переконливі аргументи, щоб долучити до ремонту згаданої дороги, які руйнують її своїм важковаговим транспортом. А не витрачати на ці потреби виключно державні кошти.

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