Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья

Киев • УНН
Рынок аренды жилья в Украине характеризуется высоким спросом на однокомнатные квартиры, где арендаторы при выборе жилья обращают внимание на наличие газа, этажность и частоту перебоев с электроэнергией.
Сейчас аренда квартир в Украине довольно активна. Высоким спросом на аренду пользуются однокомнатные квартиры. Люди, арендуя квартиры, обращают внимание на то, есть ли газ в доме, на каком этаже расположена квартира, как часто отключается электроэнергия. Об этом в комментарии УНН рассказали эксперты в сфере недвижимости Лариса Ставинога и Виктор Несин.
Детали
Аренда активная, аренда пользуется спросом. Высокий спрос на однокомнатные квартиры. При аренде квартиры обращают внимание на то, есть ли газ в доме, на каком этаже расположена квартира, как часто отключается электроэнергия. Это все арендаторы спрашивают. Аренда она активная и цены на нее потихоньку растут
Он отметил, что, к примеру, 20 этаже цена на квартиру будет ниже, чем на нижних этажах.
Когда-то всех интересовал вид из окна, то сейчас он не интересует никого. Здесь наоборот. Конечно, первые этажи тоже не очень хотят, но второй, третий, четвертый... до девятого больше всего пользуются спросом
Ставинога отметила, что цены на аренду выросли, потому что от ситуации на фронте, присутствуют миграционные волны.
Люди выезжают из прифронтовых регионов. Очень выросли цены на аренду. Однокомнатная квартира в Киеве стартует где-то от 10-12 тыс. гривен за 30-40 метров. В "хрущевках" это может составлять в районе 8-9 тыс. гривен, в зависимости от места нахождения дома
Напомним
Директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова сообщала, что в Украине спрос на рынке жилья медленно растет, но все еще значительно ниже, чем до полномасштабного вторжения, большая заинтересованность в жилье вторичного рынка.