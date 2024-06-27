Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья

Сейчас аренда квартир в Украине довольно активна. Высоким спросом на аренду пользуются однокомнатные квартиры. Люди, арендуя квартиры, обращают внимание на то, есть ли газ в доме, на каком этаже расположена квартира, как часто отключается электроэнергия. Об этом в комментарии УНН рассказали эксперты в сфере недвижимости Лариса Ставинога и Виктор Несин.

Детали

Аренда активная, аренда пользуется спросом. Высокий спрос на однокомнатные квартиры. При аренде квартиры обращают внимание на то, есть ли газ в доме, на каком этаже расположена квартира, как часто отключается электроэнергия. Это все арендаторы спрашивают. Аренда она активная и цены на нее потихоньку растут - сказал Несин.

Он отметил, что, к примеру, 20 этаже цена на квартиру будет ниже, чем на нижних этажах.

Когда-то всех интересовал вид из окна, то сейчас он не интересует никого. Здесь наоборот. Конечно, первые этажи тоже не очень хотят, но второй, третий, четвертый... до девятого больше всего пользуются спросом - добавил Несин.

Ставинога отметила, что цены на аренду выросли, потому что от ситуации на фронте, присутствуют миграционные волны.

Люди выезжают из прифронтовых регионов. Очень выросли цены на аренду. Однокомнатная квартира в Киеве стартует где-то от 10-12 тыс. гривен за 30-40 метров. В "хрущевках" это может составлять в районе 8-9 тыс. гривен, в зависимости от места нахождения дома - рассказала Ставинога.

Напомним

Директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова сообщала, что в Украине спрос на рынке жилья медленно растет, но все еще значительно ниже, чем до полномасштабного вторжения, большая заинтересованность в жилье вторичного рынка.