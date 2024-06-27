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Нижні поверхи та наявність газу: експерти розповіли, які квартири мають попит на ринку оренди житла

Київ • УНН

 • 88000 перегляди

Ринок оренди житла в Україні характеризується високим попитом на однокімнатні квартири, де орендарі при виборі житла звертають увагу на наявність газу, поверховість та частоту перебоїв з електроенергією.

Нижні поверхи та наявність газу: експерти розповіли, які квартири мають попит на ринку оренди житла

Наразі оренда квартир в Україні доволі активна. Високим попитом на оренду користуються однокімнатні квартири. Люди, орендуючи квартири, звертають увагу на те, чи є газ в будинку, на якому поверсі розташована квартира, як часто відключається електроенергія. Про це в коментарі УНН розповіли експерти у сфері нерухомості Лариса Ставинога та Віктор Несін.

Деталі

Оренда активна, оренда має попит. Високий попит на однокімнатні квартири. При оренді квартири звертають увагу на те, чи є газ в будинку, на якому поверсі розташована квартира, як часто відключається електроенергія. Це все орендарі питають. Оренда вона активна і ціни на неї потихеньку ростуть

- сказав Несін.

Він зазначив, що, до прикладу, 20 поверсі ціна на квартиру буде нижчою, ніж на нижніх поверхах.

Колись всіх цікавив вигляд з вікна, то зараз він не цікавить нікого. Тут навпаки. Звісно, що перші поверхи теж не дуже хочуть, але другий, третій, четвертий… до дев’ятого найбільше мають попит

- додав Несін.

Ставинога зазначила, що ціни на оренду зросили, тому що від ситуації на фронті, присутні міграційні хвилі.

Люди виїжджають з прифронтових регіонів. Дуже виросли ціни на оренду. Однокімнатна квартира в Києві стартує десь від 10-12 тис. гривень за 30-40 метрів. У "хрущівках" це може складати в районі 8-9 тис. гривень, залежно від місця знаходження будинку

- розповіла Ставинога.

Нагадаємо

Директор департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова повідомляла, що в Україні попит на ринку житла поволі зростає, але все ще значно нижчий, ніж до повномасштабного вторгнення, більша зацікавленість у житлі вторинного ринку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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