Нижні поверхи та наявність газу: експерти розповіли, які квартири мають попит на ринку оренди житла

Наразі оренда квартир в Україні доволі активна. Високим попитом на оренду користуються однокімнатні квартири. Люди, орендуючи квартири, звертають увагу на те, чи є газ в будинку, на якому поверсі розташована квартира, як часто відключається електроенергія. Про це в коментарі УНН розповіли експерти у сфері нерухомості Лариса Ставинога та Віктор Несін.

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Оренда активна, оренда має попит. Високий попит на однокімнатні квартири. При оренді квартири звертають увагу на те, чи є газ в будинку, на якому поверсі розташована квартира, як часто відключається електроенергія. Це все орендарі питають. Оренда вона активна і ціни на неї потихеньку ростуть

Він зазначив, що, до прикладу, 20 поверсі ціна на квартиру буде нижчою, ніж на нижніх поверхах.

Колись всіх цікавив вигляд з вікна, то зараз він не цікавить нікого. Тут навпаки. Звісно, що перші поверхи теж не дуже хочуть, але другий, третій, четвертий… до дев’ятого найбільше мають попит

Ставинога зазначила, що ціни на оренду зросили, тому що від ситуації на фронті, присутні міграційні хвилі.

Люди виїжджають з прифронтових регіонів. Дуже виросли ціни на оренду. Однокімнатна квартира в Києві стартує десь від 10-12 тис. гривень за 30-40 метрів. У "хрущівках" це може складати в районі 8-9 тис. гривень, залежно від місця знаходження будинку