По предварительным данным, уже восемь человек пострадали в результате вражеского удара КАБом по Харькову сегодня, 30 июня, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"К сожалению, один человек погиб. Количество пострадавших возросло до восьми", - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, пожар, который возник в результате удара рф, локализован.

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Вследствие вражеского удара армия рф по Харькову пострадал 8-месячный младенец, горело отделение почты.