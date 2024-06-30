Восемь человек были ранены и один человек погиб в результате нападения россии на Харьков, а также загорелось почтовое отделение.
По предварительным данным, уже восемь человек пострадали в результате вражеского удара КАБом по Харькову сегодня, 30 июня, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"К сожалению, один человек погиб. Количество пострадавших возросло до восьми", - написал Синегубов в Telegram.
По его словам, пожар, который возник в результате удара рф, локализован.
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Вследствие вражеского удара армия рф по Харькову пострадал 8-месячный младенец, горело отделение почты.