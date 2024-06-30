У Харкові кількість постраждалих через атаку рф зросла до восьми - ОВА
Київ • УНН
Вісім людей були поранені і одна людина загинула в результаті нападу росії на Харків, а також загорілося поштове відділення.
За попередніми даними, вже восьмеро людей постраждали внаслідок ворожого удару КАБом по Харкову сьогодні, 30 червня, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"На жаль, одна людина загинула. Кількість постраждалих зросла до восьми", - - написав Синєгубов у Telegram.
За його словами, пожежа, яка виникла внаслідок удару рф, локалізована.
Доповнення
Внаслідок ворожого удару армія рф по Харкову постраждало 8-місячне немовля, горіло відділення пошти.