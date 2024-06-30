У Беларуси задача информационно нагнетать ситуацию в приграничье с Украиной. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Задача белорусов фактически информационно нагнетать ситуацию в приграничье с нами непосредственно. Предшествует этому всему информационная составляющая для того, чтобы хоть как-то оправдать какие-то свои действия им нужно придумывать определенные сюжеты. Вот мы видим историю о беспилотниках, разговоры о якобы РДК, которые там находятся на границе с Беларусью и после этого историю о том, что белорусы подтянули туда Полонез - это РСЗО - рассказал Коваленко.

Он отметил, что ключевая история, что в РСЗО "Полонез" китайские ракеты, соответственно без разрешения Китая применять Полонез даже при большом желании по территории Украины не решится Беларусь и рф, которая фактически командует белорусской армией.

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Дополнение

Начальник зенитно-ракетных войск Беларуси Андрей Северинчик заявил, что Беларусь дополнительно наращивает силы и средства разведки на границе с Украиной якобы из-за усиления активности украинских БПЛА.

21 июня началась внезапная проверка боеготовности соединений и воинских частей вооруженных сил Беларуси. Воинские части и подразделения выполняют учебно-боевые задачи в брестской и гомельской областях, граничащих с Украиной. .