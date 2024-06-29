В білорусі посилюють південний кордон нібито через активність українських БПЛА
Київ • УНН
білорусь посилює свій південний кордон з Україною через нібито підвищену активність українських безпілотників, які здійснюють розвідувальні польоти і порушують білоруський повітряний простір.
Начальник зенітно-ракетних військ білорусі андрій северинчик заявив, що білорусь додатково нарощує сили та засоби розвідки на кордоні з Україною нібито через посилення активності українських БПЛА. Про це повідомляє міністерство оборони білорусі, яке цитує северинчика, передає УНН.
Останнім часом ми фіксуємо різке збільшення кількості польотів безпілотних літальних апаратів, які ведуть розвідку в прикордонних районах території республіки білорусь. Обстановка у повітряному просторі напружена. Зазначається постійне порушення Державного кордону у повітряному просторі нашої держави. У зв'язку із виконуваним завданням ми не завжди можемо відкрито розповісти про всі факти порушення, але при цьому можу запевнити, що жодне порушення не залишається без впливу,
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Він також заявляє, що нібито деякі підрозділи ЗСУ, які нібито знаходяться на прикордонній території, забезпечені не лише розвідувальними безпілотними літальними апаратами, а й апаратами з нанесенням ураження в глибину білорусі.Саме через це в білорусі заявили про додаткове нарощення сил та засобів розвідки на кордоні з Україною, а також про нарощення постів візуального спостереження.
"У цілодобовому режимі здійснюються польоти чергових екіпажів авіації для патрулювання Державного кордону та ведення розвідки, а також реагування на всілякі завдання, що раптово виникають. Дії у забезпеченні безпеки повітряному просторі здійснюються у тісній взаємодії з підрозділами прикордонного комітету білорусі", - додав северинчик.
Нагадаємо
21 червня почалася раптова перевірка боєготовності з'єднань і військових частин збройних сил білорусі. Військові частини та підрозділи виконують навчально-бойові завдання у брестській та гомельській областях, що межують з Україною.