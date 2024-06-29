Начальник зенитно-ракетных войск беларуси андрей северинчик заявил, что беларусь дополнительно наращивает силы и средства разведки на границе с Украиной якобы из-за усиления активности украинских БПЛА. Об этом сообщает министерство обороны Беларуси, которое цитирует северинчика, передает УНН.

В последнее время мы фиксируем резкое увеличение количества полетов беспилотных летательных аппаратов, которые ведут разведку в приграничных районах территории республики беларусь. Обстановка в воздушном пространстве напряженная. Отмечается постоянное нарушение Государственной границы в воздушном пространстве нашего государства. В связи с выполняемой задачей мы не всегда можем открыто рассказать обо всех фактах нарушения, но при этом могу заверить, что ни одно нарушение не остается без внимания, - заявил северинчик.

Детали

Он также заявляет, что якобы некоторые подразделения ВСУ, которые якобы находятся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными беспилотными летательными аппаратами, но и аппаратами с нанесением поражения в глубину беларуси. Именно поэтому в беларуси заявили о дополнительном наращивании сил и средств разведки на границе с Украиной, а также о наращивании постов визуального наблюдения.

"В круглосуточном режиме осуществляются полеты дежурных экипажей авиации для патрулирования Государственной границы и ведения разведки, а также реагирования на всевозможные внезапно возникающие задачи. Действия в обеспечении безопасности воздушном пространстве осуществляются в тесном взаимодействии с подразделениями пограничного комитета Беларуси", - добавил северинчик.

Напомним

21 июня началась внезапная проверка боеготовности соединений и воинских частей вооруженных сил беларуси. Воинские части и подразделения выполняют учебно-боевые задачи в брестской и гомельской областях, граничащих с Украиной.