беларусь усиливает свою южную границу с Украиной из-за якобы повышенной активности украинских беспилотников, которые осуществляют разведывательные полеты и нарушают белорусское воздушное пространство.
Начальник зенитно-ракетных войск беларуси андрей северинчик заявил, что беларусь дополнительно наращивает силы и средства разведки на границе с Украиной якобы из-за усиления активности украинских БПЛА. Об этом сообщает министерство обороны Беларуси, которое цитирует северинчика, передает УНН.
В последнее время мы фиксируем резкое увеличение количества полетов беспилотных летательных аппаратов, которые ведут разведку в приграничных районах территории республики беларусь. Обстановка в воздушном пространстве напряженная. Отмечается постоянное нарушение Государственной границы в воздушном пространстве нашего государства. В связи с выполняемой задачей мы не всегда можем открыто рассказать обо всех фактах нарушения, но при этом могу заверить, что ни одно нарушение не остается без внимания,
Детали
Он также заявляет, что якобы некоторые подразделения ВСУ, которые якобы находятся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными беспилотными летательными аппаратами, но и аппаратами с нанесением поражения в глубину беларуси. Именно поэтому в беларуси заявили о дополнительном наращивании сил и средств разведки на границе с Украиной, а также о наращивании постов визуального наблюдения.
"В круглосуточном режиме осуществляются полеты дежурных экипажей авиации для патрулирования Государственной границы и ведения разведки, а также реагирования на всевозможные внезапно возникающие задачи. Действия в обеспечении безопасности воздушном пространстве осуществляются в тесном взаимодействии с подразделениями пограничного комитета Беларуси", - добавил северинчик.
Напомним
21 июня началась внезапная проверка боеготовности соединений и воинских частей вооруженных сил беларуси. Воинские части и подразделения выполняют учебно-боевые задачи в брестской и гомельской областях, граничащих с Украиной.