У білорусі поблизу кордону з Україною вранці розпочалася раптова перевірка військ
Київ • УНН
Сьогодні почалася раптова перевірка боєготовності з'єднань і військових частин збройних сил білорусі. Військові частини та підрозділи виконують навчально-бойові завдання у брестській та гомельській областях, що межують з Україною.
Сьогодні, 21 червня, розпочалася раптова перевірка готовності з'єднань і військових частин збройних сил білорусі. Перевірку було оголошено сьогодні вранці. Про це повідомила пресслужба міноборони білорусі, передає УНН.
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Як зазначається, до перевірки залучаються військові частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ і артилерії, ВПС і військ ППО.
На першому етапі буде відпрацьовано питання оперативного заняття призначених районів, підготовки їх в інженерному відношенні, організації охорони та оборони, заступлення на бойове чергування. Надалі військовим частинам і підрозділам належить виконати навчально-бойові завдання
Для проведення перевірки будуть задіяні полігони та ділянки місцевості в брестській і гомельській областях. Зазначимо, що обидві ці області межують з Україною.
У білоруському оборонному відомстві також вказали, що в цей період можливий рух бойової техніки дорогами загального користування.
рф та білорусь готують угоду про гарантії безпеки06.06.24, 10:48 • 21102 перегляди