В беларуси вблизи границы с Украиной утром началась внезапная проверка войск

Сегодня, 21 июня, началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил беларуси. Проверка была объявлена сегодня утром. Об этом сообщила пресс служба минобороны беларуси, передает УНН.

Детали

Как отмечается, к проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

На первом этапе будет отработан вопрос оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. В дальнейшем воинским частям и подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи - говорится в сообщении мо беларуси.

Для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в брестской и гомельской областях. Отметим, что обе эти области граничат с Украиной.

В белорусском оборонном ведомстве также указали, что в этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования.

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