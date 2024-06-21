В беларуси вблизи границы с Украиной утром началась внезапная проверка войск
Киев • УНН
Сегодня началась внезапная проверка боеготовности соединений и воинских частей вооруженных сил беларуси. Воинские части и подразделения выполняют учебно-боевые задачи в брестской и гомельской областях, граничащих с Украиной.
Сегодня, 21 июня, началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил беларуси. Проверка была объявлена сегодня утром. Об этом сообщила пресс служба минобороны беларуси, передает УНН.
Детали
Как отмечается, к проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.
На первом этапе будет отработан вопрос оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. В дальнейшем воинским частям и подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи
Для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в брестской и гомельской областях. Отметим, что обе эти области граничат с Украиной.
В белорусском оборонном ведомстве также указали, что в этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования.
рф и беларусь готовят соглашение о гарантиях безопасности6 июня 2024, 07:48 • 20889 просмотров