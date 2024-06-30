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Завдання білорусі інформаційно нагнітати ситуацію у прикордонні - ЦПД

Київ • УНН

 • 113277 перегляди

Завдання Білорусі - нагнітати ситуацію в прикордонній зоні з Україною, вигадуючи історії та виправдовуючи потенційні дії, вважає керівник Центру протидії дезінформації.

Завдання білорусі інформаційно нагнітати ситуацію у прикордонні - ЦПД

У білорусі завдання інформаційно нагнітати ситуацію у прикордонні з Україною. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Задача білорусі фактично інформаційно нагнітати ситуацію у прикордонні з нами безпосередньо. Передує цьому всьому інформаційна складова для того, щоб хоч якось виправдати якісь свої дії їм потрібно вигадувати певні сюжети. От ми бачимо історію про безпілотники, розмови про буцімто РДК, які там знаходяться на кордоні з білоруссю й після цього історію про те, що білоруси підтягнули туди Полонез - це РСЗВ

- розповів Коваленко.

Він зазначив, що ключова історія, що в РСЗВ "Полонез" китайські ракети, відповідно без дозволу Китаю застосовувати Полонез навіть при великому бажанні по території України не наважиться білорусь та рф, яка фактично командує білоруською армією.

ГУР: нагадування українцям про те, що ось-ось з білорусі "нападуть" - серйозний напрямок роботи рф 16.05.24, 14:14 • 20103 перегляди

Доповнення

Начальник зенітно-ракетних військ білорусі андрій северинчик заявив, що білорусь додатково нарощує сили та засоби розвідки на кордоні з Україною нібито через посилення активності українських БПЛА.  

21 червня почалася раптова перевірка боєготовності з'єднань і військових частин збройних сил білорусі. Військові частини та підрозділи виконують навчально-бойові завдання у брестській та гомельській областях, що межують з Україною. .  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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