Строительная отрасль Украины имеет все шансы стать одним из драйверов восстановления и роста экономики страны в послевоенный период. Однако для этого необходимы скоординированные усилия государства, бизнеса и международных партнеров.

Об этом говорится в исследовании "Структурные изменения и вызовы в строительной индустрии Украины: анализ и прогнозы", которое проводит Киевская школа экономики по инициативе Европейской Бизнес Ассоциации.

Один из главных выводов: для восстановления необходимы частные инвестиции. Сейчас известно о 500 миллионах долларов инвестиций в строительный сектор - но достаточно ли этого?

KSE оценили довоенное состояние строительной отрасли и влияние на нее полномасштабного вторжения, определили уровень предыдущих разрушений украинской инфраструктуры и наиболее нужные материалы для восстановления.

По данным Всемирного банка, общая стоимость восстановления и реконструкции в Украине составляет 486 миллиардов долларов. Тогда как по словам председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, для восстановления части инфраструктуры, которая упоминается в отчетах Всемирного банка, нужно около 65 миллиардов долларов только на строительные материалы.

"Так, война, которую начала рф против нашего государства привела к разрушению более 200 тысяч жилых зданий, сотен школ, учреждений здравоохранения, десятков тысяч километров дорог, мостов и других инфраструктурных объектов. Все это необходимо восстановить, и трудно переоценить в этом процессе роль качественных строительных материалов" - комментирует Виктория Куликова, руководитель Департамента Комитетов ЕБА.

Подавляющее большинство необходимых стройматериалов могут быть изготовлены в Украине: это обойдется стране дешевле, чем импорт, создаст дополнительные рабочие места и увеличит налоги в госбюджет. Удельный вес отечественных стройматериалов в общем их потреблении в Украине превышает 90% и этот показатель может быть сохранен при росте темпов строительства, о чем свидетельствует метаанализ литературы и мнений экспертов сектора в рамках исследования. Среди наиболее востребованных материалов для восстановления - цемент, бетон, металлоконструкции, кирпич, стекло, теплоизоляционные материалы и тому подобное.

"Текущие инвестиции сверхважные, но для восстановления инфраструктуры и экономики Украины необходимы дополнительные миллиарды. Следует отметить, что инвестиции, в частности, будут способствовать развитию внутренних производственных мощностей, создавая новые рабочие места и поддерживая экономику", - отметил Максим Нефедов, директор по инновационным решениям KSE Institute.

Чтобы подготовить отечественные мощности к необходимым для восстановления объемам производства, понадобится время и немалые инвестиции. Например, чтобы покрыть потребности в цементе, необходимо строительство клинкерных печей, что может занять около 2-3 лет.

Эксперты Киевской школы экономики отмечают, что ряд крупных международных компаний уже объявили о своих инвестиционных проектах в Украине. Наиболее перспективным называют ирландского производителя строительных материалов CRH, владеющего тремя цементными заводами в Украине под брендом CEMARK и за время полномасштабного вторжения уже инвестировавшего 80 миллионов долларов в Украину. В 2023 году компания подписала мандатное письмо с ЕБРР о совместном приобретении активов итальянской Buzzi в Украине. Сделка оценивается в 100 миллионов долларов. Сейчас она рассматривается Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).

Kingspan - еще одна ирландская компания по производству строительных материалов - намерена инвестировать 300 млн долларов в проект "Сирша" (ирл. Свобода). Там рассчитывают, что к 2026 году на западе Украины заработает производственный кампус.

Инвестируют в строительную отрасль и украинские бизнесы. В 2022 году девелоперская компания City One Development начала строительство стеклозавода в Киевской области. Единственный аналогичный завод в Украине в Лисичанске был разрушен еще в 2014 году. После этого украинский спрос покрывался импортом, который до начала полномасштабного вторжения на 75% состоял из российской и белорусской продукции. Задекларированная стоимость проекта City One Development составляет 100 миллионов евро, а на возведение должно уйти несколько лет. Впоследствии компания объявила о намерении построить еще один аналогичный завод до 2025 года.

Общие инвестиции в производство материалов для восстановления на трех этих предприятиях составляют 500 миллионов долларов, однако, как отмечают авторы исследования, этого может быть недостаточно, поскольку часть этой суммы все еще зависит от решения АМКУ. Финальные результаты исследования будут опубликованы в июле 2024 года.