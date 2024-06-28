У відбудову України, зокрема в будівельний сектор, уже готові інвестувати 500 мільйонів доларів - дослідження KSE

Будівельна галузь України має всі шанси стати одним із драйверів відновлення та зростання економіки країни в післявоєнний період. Однак для цього необхідні скоординовані зусилля держави, бізнесу та міжнародних партнерів.

Про це йдеться у дослідженні "Структурні зміни та виклики в будівельній індустрії України: аналіз та прогнози", яке проводить Київська школа економіки за ініціативи Європейської Бізнес Асоціації.

Один з головних висновків: для відбудови необхідні приватні інвестиції. Наразі відомо про 500 мільйонів доларів інвестицій у будівельний сектор — та чи достатньо цього?

KSE оцінили довоєнний стан будівельної галузі та вплив на неї повномасштабного вторгнення, визначили рівень попередніх руйнувань української інфраструктури та найбільш потрібні матеріали для відбудови.

За даними Світового банку, загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить 486 мільярдів доларів. Тоді як за словами голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк, для відновлення частини інфраструктури, яка згадується у звітах Світового банку, потрібно близько 65 мільярдів доларів лише на будівельні матеріали.

"Так, війна, яку розпочала рф проти нашої держави призвела до руйнування понад 200 тисяч житлових будівель, сотень шкіл, закладів охорони здоров’я, десятків тисяч кілометрів доріг, мостів та інших інфраструктурних об’єктів. Усе це необхідно відбудувати, і важко переоцінити в цьому процесі роль якісних будівельних матеріалів" — коментує Вікторія Куликова, керівник Департаменту Комітетів ЄБА.

Переважна більшість необхідних будматеріалів можуть бути виготовлені в Україні: це обійдеться країні дешевше, ніж імпорт, створить додаткові робочі місця та збільшить податки до держбюджету. Питома вага вітчизняних будматеріалів у загальному їх споживанні в Україні перевищує 90% і цей показник може бути збережений при зростанні темпів будівництва, про що свідчить метааналіз літератури та думок експертів сектору в межах дослідження. Серед найбільш затребуваних матеріалів для відбудови — цемент, бетон, металоконструкції, цегла, скло, теплоізоляційні матеріали тощо.

"Поточні інвестиції надважливі, але для відновлення інфраструктури та економіки України необхідні додаткові мільярди. Слід зазначити, що інвестиції, зокрема, сприятимуть розвитку внутрішніх виробничих потужностей, створюючи нові робочі місця і підтримуючи економіку", — зазначив Максим Нефьодов, директор з інноваційних рішень KSE Institute.

Аби підготувати вітчизняні потужності до необхідних для відбудови обсягів виробництва, знадобиться час і чималі інвестиції. Наприклад, щоб покрити потреби у цементі, необхідне будівництво клінкерних печей, що може зайняти близько 2-3 років.

Експерти Київської школи економіки відзначають, що низка великих міжнародних компаній вже оголосила про свої інвестиційні проєкти в Україні. Найбільш перспективним називають ірландського виробника будівельних матеріалів CRH, що володіє трьома цементними заводами в Україні під брендом CEMARK і за час повномасштабного вторгнення вже інвестував 80 мільйонів доларів в Україну. У 2023 році компанія підписала мандатний лист з ЄБРР щодо спільного придбання активів італійської Buzzi в Україні. Угоду оцінюють в 100 мільйонів доларів. Наразі вона розглядається Антимонопольним комітетом України (АМКУ).

Kingspan — ще одна ірландська компанія з виробництва будівельних матеріалів — має наміри інвестувати 300 млн доларів у проєкт "Сірша" (ірл. Свобода). Там розраховують, що до 2026 року на заході України запрацює виробничий кампус.

Інвестують у будівельну галузь і українські бізнеси. У 2022 році девелоперська компанія City One Development розпочала будівництво склозаводу у Київській області. Єдиний аналогічний завод в Україні у Лисичанську був зруйнований ще у 2014 році. Після цього український попит покривався імпортом, який до початку повномасштабного вторгнення на 75% складався з російської та білоруської продукції. Задекларована вартість проєкту City One Development складає 100 мільйонів євро, а на зведення має піти декілька років. Згодом компанія оголосила про намір побудувати ще один аналогічний завод до 2025 року.

Загальні інвестиції у виробництво матеріалів для відновлення на трьох цих підприємствах становлять 500 мільйонів доларів, проте, як зазначають автори дослідження, цього може бути недостатньо, оскільки частина цієї суми все ще залежить від рішення АМКУ. Фінальні результати дослідження буде опубліковано в липні 2024 року.