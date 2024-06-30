В Киеве двое подростков упали с 16-го этажа. Они погибли. Вероятно, это была попытка самоубийства. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на полицию Киева, передает УНН.

Об инциденте стало известно из местных Telegram-каналов. Эту информацию подтвердили в пресс-службе полиции Киева.

В сети пишут, что инцидент произошел на улице Жилянской. Оба были 2009 года рождения.

Сообщается, что в полиции подтвердили эту информацию. Там заявили, что уже начали уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

В полиции добавили, что остальные детали будут известны позже.

Дополнение

В Киеве 15-летний парень упал с многоэтажки и погиб.