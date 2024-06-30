У Києві з 16-го поверху впали двоє підлітків, поліція розслідує версію самогубства
Київ • УНН
Двоє підлітків 2009 року народження випали з 16-го поверху в Києві, ймовірно, під час спроби самогубства.
У Києві двоє підлітків упали з 16-го поверху. Вони загинули. Ймовірно, це була спроба самогубства. Про це повідомляє hromadske з посиланням на поліцію Києва, передає УНН.
Про інцидент стало відомо з місцевих Telegram-каналів. Цю інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Києва.
У мережі пишуть, що інцидент трапився на вулиці Жилянській. Обоє були 2009 року народження.
Повідомляється, що у поліції підтвердили цю інформацію. Там заявили, що вже розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".
В поліції додали, що решта деталей буде відома згодом.
Доповнення
У Києві 15-річний хлопець впав із багатоповерхівки і загинув.