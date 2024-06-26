Проекты Благотворительного фонда "МХП-Громаді" и международной компании МХП одержали победу в национальном конкурсе "Благотворительная Украина-2023".

Всего на конкурс подали более 1600 заявок со всей Украины. Всего номинаций было 26. В двух из них победу одержал проект по восстановлению 5 музеев, который в прошлом году реализовал благотворительный фонд "МХП-Громаді" (номинация "Благотворительность в культуре и искусстве"), и программа поддержки военных и ветеранов "МХП Поруч" (номинация "Благотворительность крупного бизнеса").

Организаторы отметили комплексный и системный подход международной компании МХП в вопросе реинтеграции ветеранов. В рамках программы более года в компании работает Центр по взаимодействию с военными и ветеранами, координаторы которого обеспечивают для военных, ветеранов и их семей индивидуальное сопровождение и комплексную поддержку. Также для круглосуточной поддержки ветеранов создан телеграм-канал и горячая линия, куда обращаются работники и жители громад, где присутствуют предприятия МХП. Также в фокусе программы - содействие развитию ветеранских пространств и комьюнити, поддержка предпринимательства в громадах и ветеранских мероприятий, которые помогают реинтеграции ветеранов.

"В рамках "МХП Поруч" поддерживаем и военных, и ветеранов, и жителей громад, где присутствуют предприятия компании. И уже сейчас становится очевидным, насколько развитие адаптивного спорта в громадах, развитие ветеранских пространств, поддержка предпринимательства среди ветеранов и их семей - все это имеет смысл, ведь способствует реинтеграции и реадаптации наших защитников", - говорит Павел Мороз, директор департамента корпоративной социальной ответственности МХП.

Проект-победитель фонда - "Сохранение культурного наследия" - одержал победу в номинации "Благотворительность в культуре и искусстве". Цель инициативы - поддержать украинские музеи во время войны.

Благодаря этому проекту пять локальных музеев - Трипольской культуры, выдающихся украинцев Василия Стуса, Василия Симоненко, Николая Леонтовича и Вячеслава Черновола - обновили входные группы, экспонаты и приобрели необходимую технику для привлечения туристов.

"Фонд поддерживает украинские локальные музеи, потому что они играют ключевую роль в фиксации истории, определяющих фигур, ценных артефактов и произведений искусства. Сегодня, во время полномасштабной войны, когда враг пытается нас сломать, мы должны сохранить этот культурный фундамент, который является основой национальной нашей идентичности", – добавляет Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

В целом, по словам организаторов конкурса, практически все проекты, которые в этом году были поданы на конкурс, связаны с заботой о тех, кто защищает, и тех, кого защищают.

"Мы увидели не только важную работу, но и большие сердца победителей по этим проектам. Благодарим вас, благотворители, за вашу работу, позицию, несокрушимость, что делаете невозможное в страшных условиях современной войны", – отмечают в оргкомитете конкурса.

Перечень всех победителей национального конкурса конкурсе "Благотворительная Украина-2023" тут, а также смотрите видеозапись церемонии.