Відновлення музеїв та підтримка захисників у межах програми "МХП Поруч". Які ініціативи перемогли у конкурсі "Благодійна Україна-2023"

Проєкти Благодійного фонду "МХП-Громаді" та міжнародної компанії МХП здобули перемогу в Національному конкурсі "Благодійна Україна-2023".

Загалом на конкурс подали понад 1600 заявок з усієї України. Усього номінацій було 26. У двох з них перемогу отримав проєкт з відновлення 5 музеїв, який торік реалізував Благодійний фонд "МХП-Громаді" (номінація "Доброчинність у культурі та мистецтві"), та програма підтримки військових та ветеранів "МХП Поруч" (номінація "Благодійність великого бізнесу").

Організатори відзначили комплексний та системний підхід міжнародної компанії МХП у питанні реінтеграції ветеранів. У межах програми понад рік у компанії працює Центр із взаємодії з військовими та ветеранами, координатори якого забезпечують для військових, ветеранів та їхніх родин індивідуальний супровід та комплексну підтримку. Також для цілодобової підтримки ветеранів створено телеграм-канал та гарячу лінію, куди звертаються працівники та жителі громад, де присутні підприємства МХП. Також у фокусі програми – сприяння розвитку ветеранських просторів та комʼюніті, підтримка підприємництва в громадах та ветеранських заходів, які допомагають реінтеграції ветеранів.

"У межах "МХП Поруч" підтримуємо і військових, і ветеранів, і жителів громад, де присутні підприємства компанії. Й уже зараз стає очевидним, наскільки розвиток адаптивного спорту в громадах, розбудова ветеранських просторів, підтримка підприємництва серед ветеранів та їхніх родин - усе це має сенс, адже сприяє реінтеграції та реадаптації наших захисників", - каже Павло Мороз, директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП.

Проєкт-переможець Фонду - "Збереження культурної спадщини", переміг у номінації "Доброчинність у культурі та мистецтві". Мета ініціативи - підтримати українські музеї під час війни.

Завдяки цьому проєкту пʼять локальних музеїв - Трипільської культури, видатних українців Василя Стуса, Василя Симоненка, Миколи Леонтовича та В'ячеслава Чорновола - оновили вхідні групи, експонати та придбали необхідну техніку для залучення туристів.

"Фонд підтримує українські локальні музеї, бо вони відіграють ключову роль у фіксації історії, визначальних постатей, цінних артефактів та творів мистецтва. Сьогодні, у час повномасштабної війни, коли ворог намагається наc зламати, ми маємо зберегти цей культурний фундамент, що є основою національної нашої ідентичності", – додає Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Загалом, за словами організаторів конкурсу, практично всі проєкти, які цього року було подано на конкурс, пов’язані з турботою та піклуванням про тих, хто захищає, і тими, кого захищають.

"Ми побачили не лише важливу роботу, а й великі серця переможців за цими проєктами. Дякуємо вам, благодійники, за вашу роботу, позицію, незламність, що робите неможливе в страшних умовах сучасної війни", – наголошують в оргкомітеті конкурсу.

Перелік усіх переможців національного конкурсу конкурсі "Благодійна Україна-2023" тут, а також дивіться відеозапис церемонії.