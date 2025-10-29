$42.080.01
Эксклюзив
12:21 • 292 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 5638 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастут
09:51 • 8850 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
07:00 • 45800 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 41225 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение Труханову
28 октября, 20:10 • 43407 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 111667 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 58815 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 53957 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 78441 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
07:00 • 45807 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Украинские производители оружия массово релоцируются за границу: названы причины

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

Большинство украинских производителей вооружения ищут безопасные условия для работы за границей из-за российской агрессии. Основными причинами являются невозможность экспортировать продукцию и слишком малые объемы государственного заказа.

Украинские производители оружия массово релоцируются за границу: названы причины

Из-за российской агрессии большинство украинских производителей вооружения вынуждены искать безопасные условия для работы за границей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Технологических Сил Украины, передает УНН.

Детали

Помимо угроз безопасности, были выделены следующие факторы, почему отечественные производители вооружения ищут безопасные условия за границей:

  • невозможность экспортировать продукцию (61%);
    • слишком малые объемы государственного заказа при наличии возможностей производить больше (56%);
      • невозможность экспортировать технологии (56%).

        За последние месяцы наблюдалось снижение количества компаний, которые планируют релокацию или уже ее осуществили. Если в феврале текущего года их было 85%, то в октябре стало 51%.

        Наиболее популярными странами для релокации украинских производителей оружия являются Польша (52%), Чехия (39%), США (19%), Эстония (19%), Словакия (13%).

        В то же время в публикации перечислены условия, при которых вышеупомянутые компании могут остаться в Украине:

        • Возможность экспортировать продукцию (74%);
          • Возможность экспортировать технологии (69%);
            • Предсказуемость государственных заказов (69%);
              • Увеличение объемов госзакупок (57%);
                • Доступные кредиты для ОПК (40%);
                  • Создание совместных предприятий с партнерами (JV) (37%).

                    Евгений Устименко

