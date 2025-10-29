Украинские производители оружия массово релоцируются за границу: названы причины
Киев • УНН
Большинство украинских производителей вооружения ищут безопасные условия для работы за границей из-за российской агрессии. Основными причинами являются невозможность экспортировать продукцию и слишком малые объемы государственного заказа.
Детали
Помимо угроз безопасности, были выделены следующие факторы, почему отечественные производители вооружения ищут безопасные условия за границей:
- невозможность экспортировать продукцию (61%);
- слишком малые объемы государственного заказа при наличии возможностей производить больше (56%);
- невозможность экспортировать технологии (56%).
За последние месяцы наблюдалось снижение количества компаний, которые планируют релокацию или уже ее осуществили. Если в феврале текущего года их было 85%, то в октябре стало 51%.
Наиболее популярными странами для релокации украинских производителей оружия являются Польша (52%), Чехия (39%), США (19%), Эстония (19%), Словакия (13%).
В то же время в публикации перечислены условия, при которых вышеупомянутые компании могут остаться в Украине:
- Возможность экспортировать продукцию (74%);
- Возможность экспортировать технологии (69%);
- Предсказуемость государственных заказов (69%);
- Увеличение объемов госзакупок (57%);
- Доступные кредиты для ОПК (40%);
- Создание совместных предприятий с партнерами (JV) (37%).
