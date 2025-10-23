$41.760.01
Эксклюзив
14:19 • 8546 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
12:16 • 21145 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 23026 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 22593 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 35471 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 32211 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 28488 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 12603 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 15045 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16528 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
Украинская оборонка получила собственный бренд ZBROYA: Минобороны объясняет значение и цели проекта

Киев • УНН

 • 886 просмотра

В Минобороны рассказали об украинском национальном бренде оружия ZBROYA, который будет представлять Украину официально на международном уровне.

Украинская оборонка получила собственный бренд ZBROYA: Минобороны объясняет значение и цели проекта

Украина за три года полномасштабной войны не только выстояла, но и создала мощную оборонную индустрию, способную конкурировать на мировом рынке. Центральным элементом этой трансформации стал бренд ZBROYA, который объединяет государственные и частные предприятия, научные центры, волонтеров и международных партнеров в единую оборонную экосистему. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Подробности

Минобороны объясняет, что ZBROYA – это "умная сила Украины". Название впервые прозвучало в феврале 2025 года во время речи Президента, а уже впоследствии стало официальным брендом, под которым украинская оборонная промышленность презентуется на международной арене.

Бренд объединяет более 900 производителей вооружения и военной техники, более 1000 команд разработчиков инновационных решений и более 300 000 работников оборонной отрасли. ZBROYA обеспечивает комплексное взаимодействие между государством, предприятиями, учеными и международными партнерами, позволяя создавать современное, проверенное в боях оружие и укреплять обороноспособность страны.

18 августа 2025 года Минобороны запустило портал zbroya.gov.ua, который стал цифровым ядром экосистемы. Платформа предоставляет производителям доступ к государственным сервисам, программам поддержки и актуальной информации, упрощает коммуникацию с государством и открывает новые возможности для ветеранов, стремящихся присоединиться к оборонной индустрии.

Как отмечают в Минобороны, ценность ZBROYA – в людях, которые ее создают: от разработчиков до ветеранов и ученых, вместе они формируют "Арсенал свободного мира" и повышают технологический уровень украинской оборонки.

Ч. Военные смогут подавать рапорты о переводе между ВСУ и Нацгвардией онлайн – в приложении "Армия+"

Степан Гафтко

Технологии
Техника
Бренд
Война в Украине
благотворительность
Национальная гвардия Украины
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Украина