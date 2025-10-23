Украинская оборонка получила собственный бренд ZBROYA: Минобороны объясняет значение и цели проекта
Киев • УНН
В Минобороны рассказали об украинском национальном бренде оружия ZBROYA, который будет представлять Украину официально на международном уровне.
Украина за три года полномасштабной войны не только выстояла, но и создала мощную оборонную индустрию, способную конкурировать на мировом рынке. Центральным элементом этой трансформации стал бренд ZBROYA, который объединяет государственные и частные предприятия, научные центры, волонтеров и международных партнеров в единую оборонную экосистему. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Подробности
Минобороны объясняет, что ZBROYA – это "умная сила Украины". Название впервые прозвучало в феврале 2025 года во время речи Президента, а уже впоследствии стало официальным брендом, под которым украинская оборонная промышленность презентуется на международной арене.
Бренд объединяет более 900 производителей вооружения и военной техники, более 1000 команд разработчиков инновационных решений и более 300 000 работников оборонной отрасли. ZBROYA обеспечивает комплексное взаимодействие между государством, предприятиями, учеными и международными партнерами, позволяя создавать современное, проверенное в боях оружие и укреплять обороноспособность страны.
18 августа 2025 года Минобороны запустило портал zbroya.gov.ua, который стал цифровым ядром экосистемы. Платформа предоставляет производителям доступ к государственным сервисам, программам поддержки и актуальной информации, упрощает коммуникацию с государством и открывает новые возможности для ветеранов, стремящихся присоединиться к оборонной индустрии.
Как отмечают в Минобороны, ценность ZBROYA – в людях, которые ее создают: от разработчиков до ветеранов и ученых, вместе они формируют "Арсенал свободного мира" и повышают технологический уровень украинской оборонки.
