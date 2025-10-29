Українські виробники зброї масово релокуються за кордон: названо причини
Київ • УНН
Більшість українських виробників озброєння шукають безпечні умови для роботи за кордоном через російську агресію. Основними причинами є неможливість експортувати продукцію та замалі обсяги державного замовлення.
Через російську агресію більшість українських виробників озброєння змушені шукати безпечні умови для роботи за кордоном. Про це свідчать результати опитування Технологічних Сил України, передає УНН.
Деталі
Окрім загроз безпеки, були виділені наступні фактори, чому вітчизняні виробники озброєння шукають безпечні умови за кордоном:
- неможливість експортувати продукцію (61%);
- замалі обсяги державного замовлення при наявності можливостей виробляти більше (56%);
- неможливість експортувати технології (56%).
За останні місяці спостерігалось зниження кількості компаній, які планують релокацію або вже її здійснили. Якщо в лютому поточного року їх було 85%, то у жовтні стало 51%.
Найбільш популярними країнами для релокації українських виробників зброї є Польща (52%), Чехія (39%), США (19%), Естонія (19%), Словаччина (13%).
Водночас у публікації перерахували умови, за яких вищезазначені компанії можуть залишитись в Україні:
- Можливість експортувати продукцію (74%);
- Можливість експортувати технології (69%);
- Передбачуваність державних замовлень (69%);
- Збільшення обсягів держзакупівель (57%);
- Доступні кредити для ОПК (40%);
- Створення спільних підприємств з партнерами (JV) (37%).
