$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
12:21 • 2270 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 11119 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
09:51 • 11084 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
07:00 • 48544 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 42501 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 43975 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 113230 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 58883 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 54019 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 78462 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
07:00 • 48544 перегляди
Українські виробники зброї масово релокуються за кордон: названо причини

Київ • УНН

 • 1662 перегляди

Більшість українських виробників озброєння шукають безпечні умови для роботи за кордоном через російську агресію. Основними причинами є неможливість експортувати продукцію та замалі обсяги державного замовлення.

Українські виробники зброї масово релокуються за кордон: названо причини

Через російську агресію більшість українських виробників озброєння змушені шукати безпечні умови для роботи за кордоном. Про це свідчать результати опитування Технологічних Сил України, передає УНН.

Деталі

Окрім загроз безпеки, були виділені наступні фактори, чому вітчизняні виробники озброєння шукають безпечні умови за кордоном:

  • неможливість експортувати продукцію (61%);
    • замалі обсяги державного замовлення при наявності можливостей виробляти більше (56%);
      • неможливість експортувати технології (56%).

        За останні місяці спостерігалось зниження кількості компаній, які планують релокацію або вже її здійснили. Якщо в лютому поточного року їх було 85%, то у жовтні стало 51%.

        Найбільш популярними країнами для релокації українських виробників зброї є Польща (52%), Чехія (39%), США (19%), Естонія (19%), Словаччина (13%).

        Водночас у публікації перерахували умови, за яких вищезазначені компанії можуть залишитись в Україні:

        • Можливість експортувати продукцію (74%);
          • Можливість експортувати технології (69%);
            • Передбачуваність державних замовлень (69%);
              • Збільшення обсягів держзакупівель (57%);
                • Доступні кредити для ОПК (40%);
                  • Створення спільних підприємств з партнерами (JV) (37%).

                    Українська оборонка отримала власний бренд ZBROYA: Міноборони пояснює значення та цілі проєкту23.10.25, 18:59 • 2645 переглядiв

                    Євген Устименко

