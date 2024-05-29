Украине рассчитывают обеспечить 500 тыс. артиллерийских снарядов до конца года в рамках чешской инициативы

В рамках инициативы Чехии по поставкам боеприпасов Украине рассчитывают обеспечить 500 000 артиллерийских снарядов до конца 2024 года. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и лидеров некоторых союзников из ЕС в Праге, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Инициатива Чехии по ускорению поставок боеприпасов в Украину собрала 1,6 миллиарда евро, причем первые поставки должны поступить через несколько дней, заявил во вторник премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он заявил перед встречей, что первые поставки в рамках инициативы по поставкам из-за пределов ЕС, состоятся в июне.

"Первые десятки тысяч боеприпасов калибра 155 мм будут доставлены в июне, - сказал Фиала. - Украина может ожидать первую партию уже в ближайшие дни".

Фиала сообщил, что собранные сейчас деньги поступили от 15 членов ЕС и НАТО, не вдаваясь в подробности.

Лидеры по итогам встречи заявили в совместном заявлении, что при нынешнем финансировании они "рассчитывают обеспечить пожертвование полмиллиона артиллерийских боеприпасов до конца года".

Они добавили, что будут продолжать эту инициативу столько, сколько нужно.

В переговорах в Праге приняли участие премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Польши Анджей Дуда.

Шмыгаль с лидерами ЕС в Праге обсудил поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, увеличение украинского оборонного производства