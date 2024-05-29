Україні розраховують забезпечити 500 тис. артилерійських снарядів до кінця року у межах чеської ініціативи
Київ • УНН
Очікується, що Україна отримає 500 000 артилерійських снарядів до кінця 2024 року в межах ініціативи Чеської Республіки щодо боєприпасів, йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі прем'єр-міністра Шмигаля та союзників по ЄС у Празі.
У межах ініціативи Чехії щодо постачання боєприпасів Україні розраховують забезпечити 500 000 артилерійських снарядів до кінця 2024 року. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та лідерів деяких союзників з ЄС у Празі, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Ініціатива Чехії щодо прискорення постачання боєприпасів в Україну зібрала 1,6 мільярда євро, причому перші поставки мають надійти за кілька днів, заявив у вівторок прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Він заявив перед зустріччю, що перші постачання в межах ініціативи щодо поставок з-за меж ЄС, відбудуться у червні.
"Перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 мм буде доставлено у червні, - сказав Фіала. - Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями".
Фіала повідомив, що зібрані наразі гроші надійшли від 15 членів ЄС та НАТО, не вдаючись до подробиць.
Лідери за підсумками зустрічі заявили у спільній заяві, що за нинішнього фінансування вони "розраховують забезпечити пожертвування пів мільйона артилерійських боєприпасів до кінця року".
Вони додали, що продовжуватимуть цю ініціативу стільки, скільки потрібно.
У переговорах у Празі взяли участь прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня та президент Польщі Анджей Дуда.
Шмигаль з лідерами ЄС у Празі обговорив постачання артилерійських боєприпасів, систем ППО, збільшення українського оборонного виробництва29.05.24, 04:40 • 67644 перегляди