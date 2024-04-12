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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина ведет переговоры с 10 странами по соглашениям по безопасности

Украина ведет переговоры с 10 странами по соглашениям по безопасности

Киев  •  УНН

12 апреля 2024, 17:58  •  1132 просмотра

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По словам заместителя главы Администрации Президента, Украина сейчас ведет переговоры с около 10 странами о подписании соглашений в сфере безопасности, причем некоторые соглашения планируется подписать в течение месяца.

Украина сейчас одновременно проводит переговоры с 10 странами о подписании соглашений по безопасности. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Наша переговорная делегация во главе с руководителем ОП Ермаком сформирована Президентом Украины, туда входят представители ключевых министерств...Это сейчас порядка 10 переговоров одновременно происходит с разной интенсивностью с другими странами", - сказал Жовква.

По его словам, другие страны имеют свои бюрократические процедуры.

"Кто-то быстрее реагирует, кто-то имеет проблемы с бюджетным процессом. Не во всех странах даже бюджеты утверждены на нынешний год, следовательно, на данный момент проблематично зафиксировать цифру. В каждом заключенном соглашении с Украиной есть конкретные цифры по объемам, которые уже были предоставлены с начала открытой агрессии, конкретная цифра на нынешний год и четкое обязательство, что в течение 10-летнего периода подобные цифры, динамика будет оставаться", - рассказал Жовква.

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Или как он отметил в случае с Латвией, определен четко процент от ВВП, который не будет меняться в течение действия этого соглашения.

На вопрос, могут ли в  июне на Саммите мира быть подписаны новые соглашения, Жовква ответил: "Я думаю, что точно будут раньше подписаны. У нас такая динамика, что в течение месяца происходит минимум несколько подписаний подобных документов. Только первая декада апреля прошла, а мы имеем уже два соглашения - с Финляндией и Латвией. Впереди май, поэтому уверен, что в ближайшее время увидим несколько важных соглашений с важными для Украины партнерами".

Дополнение

В целом Украина имеет уже девять подписанных соглашений по безопасности с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

Президент Польши Анджей Дуда заверил в поддержке Украины Польшей, а также анонсировал подписание соглашения по безопасности между странами, когда завершатся переговоры.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
latviyaЛатвия
finlyandiyaФинляндия
daniyaДания
andrii-yermakАндрей Ермак
kanadaКанада
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина
polshaПольша
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