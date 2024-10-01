"Уезжайте, пока еще можете": страны ЕС призывают граждан срочно покинуть Ливан
Киев • УНН
Европейские страны просят своих граждан выехать из Ливана из-за угрозы израильского наступления. Некоторые правительства организуют чартерные рейсы, другие советуют воспользоваться коммерческими рейсами из Бейрута.
Европейские страны просят своих граждан покинуть Ливан на фоне начала израильского наземного наступления против «Хезболлы». В то время как некоторые правительства организуют чартерные рейсы, другие советуют воспользоваться коммерческими рейсами из Бейрута, пишет Politico, передает УНН.
«Уезжайте, пока еще можете», - заявил во вторник утром посол Нидерландов в Ливане Франк Моллен. Впрочем добавил, что пока Нидерланды не будут организовывать эвакуационный рейс.
«Это действительно крайняя мера, к которой прибегают только тогда, когда действительно не могут сделать ничего другого», - сказал он голландскому изданию NOS.
Правительство Великобритании объявило в понедельник вечером, что организовало первый чартерный рейс из Ливана, который вылетит в среду.
«Жизненно важно, чтобы вы выехали сейчас, поскольку дальнейшая эвакуация может быть не гарантирована», - сказал министр иностранных дел Дэвид Ламми, обращаясь к британским гражданам, описывая ситуацию как „нестабильную“ и такую, что может „быстро ухудшиться“.
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Министерство иностранных дел Германии также объявило в понедельник, что направило в Бейрут специальный военный самолет «для поддержки отъезда коллег и их семей», а также членов немецких партнерских организаций.
«Немецкие граждане, которые находятся в особо опасном положении по состоянию здоровья, также будут вывезены», - говорится в заявлении министерства.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал в понедельник вечером всех итальянских граждан покинуть Ливан, «воспользовавшись коммерческими рейсами из Бейрута в Милан или Рим».
«В этот момент хорошо покинуть страну, потому что ситуация действительно сложная, идут боевые действия. Поэтому, для максимальной гарантии, хорошо, чтобы итальянские граждане выехали», - сказал он.
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