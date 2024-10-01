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"Їдьте, поки ще можете": країни ЄС закликають громадян терміново покинути Ліван

"Їдьте, поки ще можете": країни ЄС закликають громадян терміново покинути Ліван

Київ • УНН

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Європейські країни просять своїх громадян виїхати з Лівану через загрозу ізраїльського наступу. Деякі уряди організовують чартерні рейси, інші радять скористатися комерційними рейсами з Бейрута.

Європейські країни просять своїх громадян покинути Ліван на тлі початку ізраїльського наземного наступу проти "Хезболли". У той час як деякі уряди організовують чартерні рейси, інші радять скористатися комерційними рейсами з Бейрута, пише Politico, передає УНН.

"Їдьте, поки ще можете", - заявив у вівторок вранці посол Нідерландів у Лівані Франк Моллен. Втім додав, що поки що Нідерланди не організовуватимуть евакуаційний рейс.

"Це дійсно крайній захід, до якого вдаються лише тоді, коли дійсно не можуть зробити нічого іншого", - сказав він голландському виданню NOS.

Уряд Великої Британії оголосив у понеділок увечері, що організував перший чартерний рейс із Лівану, який вилетить у середу.

"Життєво важливо, щоб ви виїхали зараз, оскільки подальша евакуація може бути не гарантована", - сказав міністр закордонних справ Девід Ламмі, звертаючись до британських громадян, описуючи ситуацію як "нестабільну" і таку, що може "швидко погіршитися".

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Міністерство закордонних справ Німеччини також оголосило в понеділок, що направило до Бейрута спеціальний військовий літак "для підтримки від'їзду колег та їхніх сімей", а також членів німецьких партнерських організацій.

"Німецькі громадяни, які перебувають в особливо небезпечному становищі за станом здоров'я, також будуть вивезені", - йдеться в заяві міністерства.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав у понеділок ввечері всіх італійських громадян покинути Ліван, "скориставшись комерційними рейсами з Бейрута до Мілану або Риму".

"У цей момент добре покинути країну, тому що ситуація дійсно складна, йдуть бойові дії. Тому, для максимальної гарантії, добре, щоб італійські громадяни виїхали", - сказав він.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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