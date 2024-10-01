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МЗС України відреагувало на загострення ситуації в Лівані: закликає до стриманості сторони протистояння

МЗС України відреагувало на загострення ситуації в Лівані: закликає до стриманості сторони протистояння

Київ • УНН

 • 13550 перегляди

Україна засуджує ракетні обстріли Ізраїлю з боку "Хезболли" та закликає до стриманості. МЗС висловлює занепокоєння зростанням кількості біженців у Лівані та наголошує на важливості уникнення жертв серед цивільних.

МЗС України зробило заяву у зв’язку із загостренням ситуації в Ліванській Республіці, вказавши, що "з тривогою" стежить за подіями у Лівані, зокрема у контексті рішення Ізраїлю про обмежену сухопутну операцію, і закликавши сторони протистояння до максимальної стриманості, пише УНН.

В Україні з тривогою стежать за розвитком подій у Ліванській Республіці, зокрема у контексті рішення Держави Ізраїль розпочати обмежену сухопутну операцію на території Лівану. Рішуче засуджуючи ракетні обстріли території Ізраїлю з боку угруповання "Хезболла", Україна закликає сторони протистояння до максимальної стриманості, аби запобігти переростанню конфлікту у масштабну регіональну війну

- сказано у заяві МЗС.

Особливе занепокоєння, як вказали у МЗС, викликає зростання у Лівані кількості біженців та внутрішньо переміщених осіб, які були змушені останніми днями залишити свої домівки у зв’язку з триваючим військовим конфліктом. "Критично важливим є уникнення жертв серед цивільного населення та недопущення порушень норм міжнародного гуманітарного права", - ідеться у заяві.

"Необхідно якнайскоріше покласти край насильству в регіоні", - зазначили у МЗС.

"Мирний та процвітаючий Ліван є запорукою стабільності усіх країн Близького Сходу", - підкреслили у МЗС.

Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану01.10.24, 02:45 • 17981 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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