МИД Украины отреагировал на обострение ситуации в Ливане: призывает к сдержанности стороны противостояния

МИД Украины сделал заявление в связи с обострением ситуации в Ливанской Республике, указав, что «с тревогой» следит за событиями в Ливане, в частности в контексте решения Израиля об ограниченной сухопутной операции, и призвав стороны противостояния к максимальной сдержанности, пишет УНН.

В Украине с тревогой следят за развитием событий в Ливанской Республике, в частности в контексте решения Государства Израиль начать ограниченную сухопутную операцию на территории Ливана. Решительно осуждая ракетные обстрелы территории Израиля со стороны группировки «Хезболла», Украина призывает стороны противостояния к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить перерастание конфликта в масштабную региональную войну - сказано в заявлении МИД.

Особое беспокойство, как указали в МИД, вызывает рост в Ливане количества беженцев и внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены в последние дни покинуть свои дома в связи с продолжающимся военным конфликтом. «Критически важным является избежание жертв среди гражданского населения и недопущение нарушений норм международного гуманитарного права», - говорится в заявлении.

«Необходимо как можно скорее положить конец насилию в регионе», - отметили в МИД.

«Мирный и процветающий Ливан является залогом стабильности всех стран Ближнего Востока», - подчеркнули в МИД.

Израиль начал наземную операцию на юге Ливана