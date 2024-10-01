МИД Украины отреагировал на обострение ситуации в Ливане: призывает к сдержанности стороны противостояния
Киев • УНН
Украина осуждает ракетные обстрелы Израиля со стороны «Хезболлы» и призывает к сдержанности. МИД выражает обеспокоенность ростом количества беженцев в Ливане и подчеркивает важность избежания жертв среди гражданских.
МИД Украины сделал заявление в связи с обострением ситуации в Ливанской Республике, указав, что «с тревогой» следит за событиями в Ливане, в частности в контексте решения Израиля об ограниченной сухопутной операции, и призвав стороны противостояния к максимальной сдержанности, пишет УНН.
В Украине с тревогой следят за развитием событий в Ливанской Республике, в частности в контексте решения Государства Израиль начать ограниченную сухопутную операцию на территории Ливана. Решительно осуждая ракетные обстрелы территории Израиля со стороны группировки «Хезболла», Украина призывает стороны противостояния к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить перерастание конфликта в масштабную региональную войну
Особое беспокойство, как указали в МИД, вызывает рост в Ливане количества беженцев и внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены в последние дни покинуть свои дома в связи с продолжающимся военным конфликтом. «Критически важным является избежание жертв среди гражданского населения и недопущение нарушений норм международного гуманитарного права», - говорится в заявлении.
«Необходимо как можно скорее положить конец насилию в регионе», - отметили в МИД.
«Мирный и процветающий Ливан является залогом стабильности всех стран Ближнего Востока», - подчеркнули в МИД.
Израиль начал наземную операцию на юге Ливана30 сентября 2024, 23:45 • 15478 просмотров