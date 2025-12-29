$41.930.00
22:38 • 34 просмотра
Трамп назвал европейских лидеров, участвовавших в мирных переговорах

Киев • УНН

 20 просмотра

Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским назвал европейских лидеров, с которыми они общались. Он также признал войну в Украине крупнейшей со времен Второй мировой.

Трамп назвал европейских лидеров, участвовавших в мирных переговорах

Дональд Трамп назвал европейских лидеров, которые были участниками мирных переговоров, а также признал войну в Украине самой крупной со времен Второй мировой. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Мы с господином президентом только что говорили с европейскими лидерами. Эммануэль Макрон - французский президент, Александер Стубб - президент Финляндии, президент Польши Кароль Навроцкий, норвежский премьер-министр, Джорджа Мелони (премьер-министр Италии), Кир Стармер (премьер-министр Великобритании), Фридрих Мерц - канцлер Германии, Марк Рютте - генеральный секретарь НАТО, Урсула фон дер Ляйен - глава Европейской комиссии - мы со всеми говорили

- подчеркнул президент США.

Кроме того, он отметил успешность переговоров.

Это великие лидеры мира, мы с ними имели очень существенный разговор, и это был надлежащий момент для такого совместного совещания - 95%, ну не скажу точно, но намного мы продвинулись вперед, и бесспорно, это самая большая война со Второй мировой, с тех времен

- подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним

Встреча президентов Украины и США длилась более двух часов. Сейчас президенты проводят видеоконференцию с европейскими лидерами.

Алла Киосак

