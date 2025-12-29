Трамп назвав європейських лідерів, які були учасниками мирних переговорів

$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:53 • 3676 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6542 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8640 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12781 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14443 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18875 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35536 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54796 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59165 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51898 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4.9м/с
85%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 29032 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21565 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 24818 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17462 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14439 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14460 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17490 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139596 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 183953 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101813 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 2234 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21588 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 34413 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44927 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139596 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Forbes
WhatsApp

Трамп назвав європейських лідерів, які були учасниками мирних переговорів

Київ • УНН

 • 4170 перегляди

Дональд Трамп після переговорів із Володимиром Зеленським назвав європейських лідерів, з якими вони спілкувалися. Він також визнав війну в Україні найбільшою з часів Другої світової.

Трамп назвав європейських лідерів, які були учасниками мирних переговорів

Дональд Трамп назвав європейських лідерів, які були учасниками мирних переговорів, а також визнав війну в Україні найбільшою за часів Другої світової. Про це президент США Дональд Трамп повідомив після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Ми з паном президентом оце щойно говорили з європейськими лідерами. Еммануель Макрон - французький президент, Александер Стубб - президент Фінляндії, президент Польщі Кароль Навроцький, норвезький прем’єр-міністр, Джорджа Мелоні (прем’єр-міністр Італії), Кір Стармер (прем’єр-міністр Великої Британії), Фрідріх Мерц - канцлер Німеччини, Марк Рютте - генеральний секретар НАТО, Урсула фон дер Ляєн - голова Європейської комісії - ми з усіма говорили

- наголосив президент США.

Крім того, він наголосив на успішності перемовин.

Це великі провідники світу, ми з ними мали дуже істотну розмову, і це був належний момент для такої спільної наради - 95%, ну не скажу точно, але набагато ми поступили вперед, і безперечно, це найбільша війна від Другої світової, від тих часів

- наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо

Зустріч президентів України та США тривала понад дві години. Наразі президенти проводять відеоконференцію з європейськими лідерами.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Європейська комісія
НАТО
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Фінляндія
Велика Британія
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Польща