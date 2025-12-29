Дональд Трамп назвав європейських лідерів, які були учасниками мирних переговорів, а також визнав війну в Україні найбільшою за часів Другої світової. Про це президент США Дональд Трамп повідомив після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Ми з паном президентом оце щойно говорили з європейськими лідерами. Еммануель Макрон - французький президент, Александер Стубб - президент Фінляндії, президент Польщі Кароль Навроцький, норвезький прем’єр-міністр, Джорджа Мелоні (прем’єр-міністр Італії), Кір Стармер (прем’єр-міністр Великої Британії), Фрідріх Мерц - канцлер Німеччини, Марк Рютте - генеральний секретар НАТО, Урсула фон дер Ляєн - голова Європейської комісії - ми з усіма говорили - наголосив президент США.

Крім того, він наголосив на успішності перемовин.

Це великі провідники світу, ми з ними мали дуже істотну розмову, і це був належний момент для такої спільної наради - 95%, ну не скажу точно, але набагато ми поступили вперед, і безперечно, це найбільша війна від Другої світової, від тих часів - наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо

Зустріч президентів України та США тривала понад дві години. Наразі президенти проводять відеоконференцію з європейськими лідерами.