Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума за несколько недель - Bloomberg

Движение через Ормузский пролив выросло до самого высокого уровня с начала войны, поскольку все больше стран заключают с Ираном соглашения о безопасном проходе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Как отмечает издание, за выходные через пролив прошел 21 корабль, так как страны, испытывающие дефицит энергоносителей, ведут переговоры, чтобы вывести суда, грузы и экипажи из Персидского залива, усиливая контроль Тегерана над водным путем. Это самый большой показатель за два дня с начала марта, когда трафик уменьшался.

Из этих судов 13 отправились в Аравийское море.

Иранские суда и в дальнейшем доминируют в трафике, но в воскресенье танкер с иракской нефтью прошел через пролив после того, как Иран заявил, что предоставит исключение "братскому Ираку". Индия, которая договорилась о выводе части судов и впервые за много лет приняла иранский сжиженный газ, уже провела через пролив восемь своих танкеров с LPG.

Хотя количество судов все еще значительно меньше, чем до войны, когда ежедневно проходило около 135 кораблей, все больше стран обеспечивают себе транзит. На прошлой неделе два контейнеровоза, связанные с Китаем, смогли пройти со второй попытки, также прошли два судна, связанные с Японией.

За последние три дня танкер Sohar LNG вышел из Персидского залива южным маршрутом через Ормуз, тогда как LPG-танкер Green Asha воспользовался иранским маршрутом.

Иран также продвигает закон, который будет регулировать его контроль над проливом и плату за проход, формализуя систему платежей, уже действующую несколько недель.

Хотя Тегеран ведет переговоры с дружественными странами, условия этих соглашений остаются непрозрачными — даже в случаях, когда их официально признают, как это было с Ираком. Еще менее понятно, кто именно получает разрешение на безопасный проход, в частности относительно судов, связанных с Францией и Японией.

Суда, связанные с Китаем, Турцией, Грецией и Таиландом, также проходили через пролив.

Большинство разрешенных судов двигались маршрутом, который, вероятно, определяет Тегеран, держась ближе к иранскому побережью. В то же время все больше кораблей начинают использовать путь вдоль противоположного берега. Оман, который также контролирует часть пролива, подтвердил, что проводит переговоры для стабилизации движения.

