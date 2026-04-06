Трафік через Ормузьку протоку зріс до максимуму за кілька тижнів - Bloomberg

Рух через Ормузьку протоку зріс до найвищого рівня з початку війни, оскільки дедалі більше країн укладають із Іраном домовленості про безпечний прохід. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, за вихідні через протоку пройшов 21 корабель, адже країни, які відчувають дефіцит енергоносіїв, ведуть переговори, щоб вивести судна, вантажі та екіпажі з Перської затоки, посилюючи контроль Тегерана над водним шляхом. Це найбільший показник за два дні з початку березня, коли трафік зменшувався.

Із цих суден 13 вирушили в Аравійське море.

Іранські судна й надалі домінують у трафіку, але в неділю танкер із іракською нафтою пройшов через протоку після того, як Іран заявив, що надасть виняток "братньому Іраку". Індія, яка домовилася про виведення частини суден і вперше за багато років прийняла іранський зріджений газ, уже провела через протоку вісім своїх танкерів із LPG.

Хоча кількість суден все ще значно менша, ніж до війни, коли щодня проходило близько 135 кораблів, дедалі більше країн забезпечують собі транзит. Минулого тижня два контейнеровози, пов’язані з Китаєм, змогли пройти з другої спроби, також пройшли два судна, пов’язані з Японією.

Катарські танкери з СПГ застрягли в Азії через зупинку експорту та блокування Ормузької протоки

За останні три дні танкер Sohar LNG вийшов із Перської затоки південним маршрутом через Ормуз, тоді як LPG-танкер Green Asha скористався іранським маршрутом.

Іран також просуває закон, який регулюватиме його контроль над протокою та плату за прохід, формалізуючи систему платежів, що вже діє кілька тижнів.

Хоча Тегеран веде переговори з дружніми країнами, умови цих угод залишаються непрозорими — навіть у випадках, коли їх офіційно визнають, як це було з Іраком. Ще менш зрозуміло, хто саме отримує дозвіл на безпечний прохід, зокрема щодо суден, пов’язаних із Францією та Японією.

Судна, пов’язані з Китаєм, Туреччиною, Грецією та Таїландом, також проходили через протоку.

Більшість дозволених суден рухалися маршрутом, який, імовірно, визначає Тегеран, тримаючись ближче до іранського узбережжя. Водночас дедалі більше кораблів починають використовувати шлях уздовж протилежного берега. Оман, який також контролює частину протоки, підтвердив, що проводить переговори для стабілізації руху.

США збільшили страхові гарантії для суден в Ормузькій протоці до 40 млрд доларів