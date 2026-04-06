$43.650.1650.310.14
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
5м/с
68%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Олександр Сирський
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Франція
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"PhotoVideo10:58 • 12469 перегляди
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 32724 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 46232 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 47172 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 58488 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Brent
Forbes
Х-47М2 «Кинджал»

Трафік через Ормузьку протоку зріс до максимуму за кілька тижнів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1390 перегляди

Рух суден через протоку сягнув найвищого рівня з початку війни завдяки домовленостям країн з Іраном. За вихідні пройшов 21 корабель, зокрема з Індії.

Рух через Ормузьку протоку зріс до найвищого рівня з початку війни, оскільки дедалі більше країн укладають із Іраном домовленості про безпечний прохід. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, за вихідні через протоку пройшов 21 корабель, адже країни, які відчувають дефіцит енергоносіїв, ведуть переговори, щоб вивести судна, вантажі та екіпажі з Перської затоки, посилюючи контроль Тегерана над водним шляхом. Це найбільший показник за два дні з початку березня, коли трафік зменшувався.

Із цих суден 13 вирушили в Аравійське море.

Іранські судна й надалі домінують у трафіку, але в неділю танкер із іракською нафтою пройшов через протоку після того, як Іран заявив, що надасть виняток "братньому Іраку". Індія, яка домовилася про виведення частини суден і вперше за багато років прийняла іранський зріджений газ, уже провела через протоку вісім своїх танкерів із LPG.

Хоча кількість суден все ще значно менша, ніж до війни, коли щодня проходило близько 135 кораблів, дедалі більше країн забезпечують собі транзит. Минулого тижня два контейнеровози, пов’язані з Китаєм, змогли пройти з другої спроби, також пройшли два судна, пов’язані з Японією.

Катарські танкери з СПГ застрягли в Азії через зупинку експорту та блокування Ормузької протоки

За останні три дні танкер Sohar LNG вийшов із Перської затоки південним маршрутом через Ормуз, тоді як LPG-танкер Green Asha скористався іранським маршрутом.

Іран також просуває закон, який регулюватиме його контроль над протокою та плату за прохід, формалізуючи систему платежів, що вже діє кілька тижнів.

Хоча Тегеран веде переговори з дружніми країнами, умови цих угод залишаються непрозорими — навіть у випадках, коли їх офіційно визнають, як це було з Іраком. Ще менш зрозуміло, хто саме отримує дозвіл на безпечний прохід, зокрема щодо суден, пов’язаних із Францією та Японією.

Судна, пов’язані з Китаєм, Туреччиною, Грецією та Таїландом, також проходили через протоку.

Більшість дозволених суден рухалися маршрутом, який, імовірно, визначає Тегеран, тримаючись ближче до іранського узбережжя. Водночас дедалі більше кораблів починають використовувати шлях уздовж протилежного берега. Оман, який також контролює частину протоки, підтвердив, що проводить переговори для стабілізації руху.

США збільшили страхові гарантії для суден в Ормузькій протоці до 40 млрд доларів

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Bloomberg
Таїланд
Ірак
Індія
Франція
Греція
Оман
Китай
Японія
Туреччина
Іран