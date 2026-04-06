Катарські танкери з СПГ застрягли в Азії через зупинку експорту та блокування Ормузької протоки

Понад 40 катарських танкерів для перевезення зрідженого природного газу простоюють в азійських водах через зупинку експортного заводу в Катарі. Додаткового удару по ринку завдало фактичне блокування Ормузької протоки на тлі війни на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними аналізу Bloomberg та Kpler, порожні судна скупчилися біля західного узбережжя Індії, поблизу Шрі-Ланки, на підходах до Малаккської протоки та на схід від Сінгапуру. Жодне з цих суден наразі не перевозить СПГ.

Причиною цього став збій у роботі найбільшого у світі катарського експортного комплексу СПГ у Рас-Лаффані. Після атаки іранського дрона на початку березня підприємство зупинило виробництво, а пізніше окремі його частини зазнали нових пошкоджень.

На цьому тлі Катар, який є одним із ключових постачальників СПГ у світі, тимчасово втратив можливість відвантажувати газ у звичних обсягах. Через це значна частина флоту залишилася без рейсів.

Порушення на ринку

Ситуація демонструє масштаб порушень на глобальному ринку СПГ, який уже зазнав серйозного тиску через бойові дії в регіоні. Ормузька протока, через яку проходить значна частина енергетичного експорту з Перської затоки, залишається одним із ключових вузлів світової торгівлі.

За даними Міжнародної групи імпортерів зрідженого природного газу, у світі зараз експлуатується понад 800 танкерів для перевезення СПГ. Тому простої катарського флоту вже стали помітним фактором для світового енергоринку.

