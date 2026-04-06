В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 37494 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 83471 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 96263 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 112447 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 96345 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 102798 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 52119 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 109494 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37646 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
Катарські танкери з СПГ застрягли в Азії через зупинку експорту та блокування Ормузької протоки

Київ • УНН

 • 1644 перегляди

Через атаки дронів на завод у Рас-Лаффані та проблеми в Ормузькій протоці флот Катару простоює. Порожні судна скупчилися біля Індії та Сінгапуру.

Понад 40 катарських танкерів для перевезення зрідженого природного газу простоюють в азійських водах через зупинку експортного заводу в Катарі. Додаткового удару по ринку завдало фактичне блокування Ормузької протоки на тлі війни на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними аналізу Bloomberg та Kpler, порожні судна скупчилися біля західного узбережжя Індії, поблизу Шрі-Ланки, на підходах до Малаккської протоки та на схід від Сінгапуру. Жодне з цих суден наразі не перевозить СПГ.

Причиною цього став збій у роботі найбільшого у світі катарського експортного комплексу СПГ у Рас-Лаффані. Після атаки іранського дрона на початку березня підприємство зупинило виробництво, а пізніше окремі його частини зазнали нових пошкоджень.

На цьому тлі Катар, який є одним із ключових постачальників СПГ у світі, тимчасово втратив можливість відвантажувати газ у звичних обсягах. Через це значна частина флоту залишилася без рейсів.

Порушення на ринку

Ситуація демонструє масштаб порушень на глобальному ринку СПГ, який уже зазнав серйозного тиску через бойові дії в регіоні. Ормузька протока, через яку проходить значна частина енергетичного експорту з Перської затоки, залишається одним із ключових вузлів світової торгівлі.

За даними Міжнародної групи імпортерів зрідженого природного газу, у світі зараз експлуатується понад 800 танкерів для перевезення СПГ. Тому простої катарського флоту вже стали помітним фактором для світового енергоринку.

Степан Гафтко

