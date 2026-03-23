Світовий експорт СПГ впав до мінімуму за пів року через війну на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 5536 перегляди

Поставки газу скоротилися на 20% через конфлікт на Близькому Сході. Зупинка заводу в Катарі та пошкодження інфраструктури спричинили дефіцит на ринку.

Світові поставки зрідженого природного газу різко скоротилися на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході. Обсяги експорту досягли найнижчого рівня за останні шість місяців. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними Kpler і Bloomberg, 10-денна середня поставка СПГ з початку місяця знизилася приблизно на 20% - до 1,1 мільйона тонн, що є мінімумом із вересня.

Основне скорочення припадає на Катар і частково на Об’єднані Арабські Емірати. Постачання з цих країн ускладнене через ситуацію в Ормузькій протоці, яка є ключовим маршрутом для експорту газу до Європи та Азії.

Удар по Катару та наслідки

Суттєвий вплив на ринок мало зупинення найбільшого у світі заводу СПГ у Рас-Лаффані після іранських ударів. Додаткові пошкодження інфраструктури означають, що частину виробництва не вдасться відновити роками.

Попри зростання виробництва СПГ у США та Канаді, ці обсяги не компенсують втрати. Конфлікт у регіоні вже порушив глобальний ринок газу і може спричинити подальші перебої в постачанні.

Світ за 10 днів може опинитися на межі газової кризи через війну в Ірані - ЗМІ22.03.26, 22:34 • 6816 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Bloomberg
Азія
Канада
Катар
Європа
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки