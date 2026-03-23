Світовий експорт СПГ впав до мінімуму за пів року через війну на Близькому Сході

Світові поставки зрідженого природного газу різко скоротилися на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході. Обсяги експорту досягли найнижчого рівня за останні шість місяців. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними Kpler і Bloomberg, 10-денна середня поставка СПГ з початку місяця знизилася приблизно на 20% - до 1,1 мільйона тонн, що є мінімумом із вересня.

Основне скорочення припадає на Катар і частково на Об’єднані Арабські Емірати. Постачання з цих країн ускладнене через ситуацію в Ормузькій протоці, яка є ключовим маршрутом для експорту газу до Європи та Азії.

Удар по Катару та наслідки

Суттєвий вплив на ринок мало зупинення найбільшого у світі заводу СПГ у Рас-Лаффані після іранських ударів. Додаткові пошкодження інфраструктури означають, що частину виробництва не вдасться відновити роками.

Попри зростання виробництва СПГ у США та Канаді, ці обсяги не компенсують втрати. Конфлікт у регіоні вже порушив глобальний ринок газу і може спричинити подальші перебої в постачанні.

Світ за 10 днів може опинитися на межі газової кризи через війну в Ірані - ЗМІ