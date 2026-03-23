Мировой экспорт СПГ упал до минимума за полгода из-за войны на Ближнем Востоке

Мировые поставки сжиженного природного газа резко сократились на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Объемы экспорта достигли самого низкого уровня за последние шесть месяцев. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Kpler и Bloomberg, 10-дневная средняя поставка СПГ с начала месяца снизилась примерно на 20% - до 1,1 миллиона тонн, что является минимумом с сентября.

Основное сокращение приходится на Катар и частично на Объединенные Арабские Эмираты. Поставки из этих стран затруднены из-за ситуации в Ормузском проливе, который является ключевым маршрутом для экспорта газа в Европу и Азию.

Удар по Катару и последствия

Существенное влияние на рынок оказала остановка крупнейшего в мире завода СПГ в Рас-Лаффане после иранских ударов. Дополнительные повреждения инфраструктуры означают, что часть производства не удастся восстановить годами.

Несмотря на рост производства СПГ в США и Канаде, эти объемы не компенсируют потери. Конфликт в регионе уже нарушил глобальный рынок газа и может вызвать дальнейшие перебои в поставках.

