Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталі
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати все
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на Великдень
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Як обрати безпечну стоматологію для лікування дитини під седацією - поради від експерта
Індія готується до закупівлі у рф СПГ вперше за час вторгнення і подвоєння імпорту нафти - Reuters

Київ • УНН

 • 1788 перегляди

Нью-Делі планує відновити закупівлі російського СПГ та подвоїти імпорт нафти. Сторони обговорюють співпрацю в енергетиці та електромережах.

Індія готується до закупівлі у рф СПГ вперше за час вторгнення і подвоєння імпорту нафти - Reuters

У той час, як Індія в січні домовлялася про угоду для послаблення мит США, Нью-Делі скоротив закупівлі російської нафти, що багато хто розцінив як болісну поступку президенту США Дональду Трампу. Та лише через два місяці Делі і москва поглиблюють співпрацю в енергетиці - обидві сторони погоджуються підготуватися до відновлення росією прямих продажів СПГ вперше з початку вторгнення рф в Україну у 2022 році, з посиланням на два джерела повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Якщо Індія вирішить укласти угоду, яка ризикує порушенням західних санкцій, переговори можуть бути завершені за кілька тижнів, повідомило одне з джерел.

Деталі переговорів, які відбуваються на тлі стрімкого зростання цін на енергоносії, спричиненого американо-ізраїльською атакою на Іран, раніше не повідомлялися. "Усна домовленість" щодо переговорів щодо угоди щодо СПГ була досягнута 19 березня під час зустрічі заступника міністра енергетики росії павла сорокіна та міністра нафти і газу Індії Хардіпа Сінгха Пурі в Делі, повідомили джерела.

Два чиновники також домовилися про подальше збільшення продажів нафти до Індії, які можуть подвоїтися порівняно з січневим рівнем до щонайменше 40% від загального імпорту Індії приблизно за місяць, повідомили три особи, знайомі з їхніми обговореннями.

Індія окремо повідомила своїм імпортерам енергоносіїв про необхідність підготуватися до відновлення закупівлі російського СПГ, повідомило одне з джерел. Делі вже звернувся до Вашингтона щодо можливого скасування санкцій, за словами джерела та другої особи, знайомої з цим запитом.

Речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал минулого тижня повідомив, що Делі веде переговори з кількома країнами щодо забезпечення поставок енергоносіїв, включаючи СПГ. Індійська влада також заявила, що закуповує партії російського СПГ, який переважно використовується для приготування їжі та не перебуває під санкціями.

"Індія обрала курс, який найкраще відповідав її національним інтересам, заснованим на давньому та довірчому партнерстві з росією", - сказав Аджай Малхотра, колишній посол Індії в москві. Делі тепер має "вимагати винятків або компромісів як звичайної частини переговорів між стратегічними партнерами", додав він, маючи на увазі Вашингтон.

Індія стала основним покупцем російської нафти, ціна на яку значно знижена після вторгнення в Україну, що стало предметом суперечок з адміністрацією Трампа. Третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі придбав у москви майже 44 мільярди доларів нафти минулого року, відігравши життєво важливу роль у підтримці економіки кремля воєнного часу.

Державні НПЗ Індії почали замовляти додаткові закупівлі російської нафти за кілька годин до того, як США 5 березня оголосили про тимчасовий дозвіл Делі купувати деякі підсанкційні партії. Оскільки ціни на нафту продовжували зростати, Вашингтон ще більше послабив обмеження.

Деякі індійські політики скаржилися на те, що Делі скоротив імпорт російської нафти як поступку США, згідно з урядовим документом, з яким ознайомилося Reuters.

"Індія скоротила закупівлі російської нафти зі знижкою, що певною мірою могло б пом'якшити ситуацію", - ідеться в записці з брифінгу щодо кризи на Близькому Сході, підготовленому 20 березня для секретаріату кабінету міністрів.

У документі застерігається, що тривале переривання поставок нафти з Близького Сходу спричинить каскад економічних проблем, "що призведе до вищої інфляції, ослаблення валюти та зростання зовнішнього боргу".

Зростання експорту може впасти на 2-4%, попереджається у повідомленні, і додається, що оптова інфляція може зрости на 0,3-0,7%.

росія, яка підтримує дружні відносини з Індією з часів холодної війни, використовує свою перевагу.

За словами одного з джерел, будь-яка нова угода щодо СПГ, імовірно, міститиме менш вигідні умови для Індії порівняно з 20-річною угодою про постачання, яку індійська державна компанія GAIL уклала з російським "газпромом" у 2012 році. "Зараз це ринок продавця", - сказала ця людина.

Керівники російської державної електромережевої компанії "россети", які були цього місяця в Делі на галузевому саміті, також запропонували співпрацю зі своїми індійськими колегами в галузі об'єктів електропередачі, в основному в гірських і віддалених районах країни, повідомило одне з джерел.

Якщо угода буде досягнута, це стане першим кроком москви до індійського сектора електропередачі.

росія також зацікавлена ​​у розширенні повітряного сполучення з Індією: тимофій титаренко, керівник аеропорту Пулково в санкт-петербурзі, повідомив Reuters минулого тижня, що він відвідує індійські аеропорти та вивчає можливість збільшення кількості прямих рейсів.

Головний дипломат кремля сергій лавров заявив на конференції з індійсько-російських відносин цього тижня, що 96% торгівлі між двома країнами наразі здійснюється в рупіях та рублях.

"Перевірена часом російсько-індійська дружба є прикладом того, як мають і можуть будуватися міждержавні відносини - на основі рівності, взаємної довіри та поваги, а також урахування інтересів один одного", - сказав він.

Як заявив високопоставлений керівник індійської філії російського банку "сбербанк" на конференції в Мумбаї в березні, рупійно-рубльові транзакції на суму до 1 мільярда доларів тепер можуть оброблятися всього за один день, що більш ніж удвічі швидше, ніж лише кілька років тому.

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт