В то время как Индия в январе договаривалась о сделке для ослабления пошлин США, Нью-Дели сократил закупки российской нефти, что многие расценили как болезненную уступку президенту США Дональду Трампу. Но всего через два месяца Дели и москва углубляют сотрудничество в энергетике - обе стороны соглашаются подготовиться к возобновлению россией прямых продаж СПГ впервые с начала вторжения рф в Украину в 2022 году, со ссылкой на два источника сообщает Reuters, пишет УНН.

Если Индия решит заключить сделку, которая рискует нарушением западных санкций, переговоры могут быть завершены за несколько недель, сообщил один из источников.

Детали переговоров, которые происходят на фоне стремительного роста цен на энергоносители, вызванного американо-израильской атакой на Иран, ранее не сообщались. "Устная договоренность" относительно переговоров по сделке по СПГ была достигнута 19 марта во время встречи заместителя министра энергетики россии павла сорокина и министра нефти и газа Индии Хардипа Сингха Пури в Дели, сообщили источники.

Два чиновника также договорились о дальнейшем увеличении продаж нефти в Индию, которые могут удвоиться по сравнению с январским уровнем до по меньшей мере 40% от общего импорта Индии примерно за месяц, сообщили три человека, знакомые с их обсуждениями.

Индия отдельно сообщила своим импортерам энергоносителей о необходимости подготовиться к возобновлению закупки российского СПГ, сообщил один из источников. Дели уже обратился в Вашингтон относительно возможной отмены санкций, по словам источника и второго лица, знакомого с этим запросом.

Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на прошлой неделе сообщил, что Дели ведет переговоры с несколькими странами по обеспечению поставок энергоносителей, включая СПГ. Индийские власти также заявили, что закупают партии российского СПГ, который преимущественно используется для приготовления пищи и не находится под санкциями.

"Индия выбрала курс, который лучше всего отвечал ее национальным интересам, основанным на давнем и доверительном партнерстве с россией", - сказал Аджай Малхотра, бывший посол Индии в москве. Дели теперь должен "требовать исключений или компромиссов как обычной части переговоров между стратегическими партнерами", добавил он, имея в виду Вашингтон.

Индия стала основным покупателем российской нефти, цена на которую значительно снижена после вторжения в Украину, что стало предметом споров с администрацией Трампа. Третий по величине импортер и потребитель нефти в мире приобрел у москвы почти 44 миллиарда долларов нефти в прошлом году, сыграв жизненно важную роль в поддержании экономики кремля военного времени.

Государственные НПЗ Индии начали заказывать дополнительные закупки российской нефти за несколько часов до того, как США 5 марта объявили о временном разрешении Дели покупать некоторые подсанкционные партии. Поскольку цены на нефть продолжали расти, Вашингтон еще больше ослабил ограничения.

Некоторые индийские политики жаловались на то, что Дели сократил импорт российской нефти как уступку США, согласно правительственному документу, с которым ознакомилось Reuters.

"Индия сократила закупки российской нефти со скидкой, что в определенной степени могло бы смягчить ситуацию", - говорится в записке по брифингу относительно кризиса на Ближнем Востоке, подготовленной 20 марта для секретариата кабинета министров.

В документе предостерегается, что длительное прерывание поставок нефти с Ближнего Востока вызовет каскад экономических проблем, "что приведет к более высокой инфляции, ослаблению валюты и росту внешнего долга".

Рост экспорта может упасть на 2-4%, предупреждается в сообщении, и добавляется, что оптовая инфляция может вырасти на 0,3-0,7%.

россия, которая поддерживает дружеские отношения с Индией со времен холодной войны, использует свое преимущество.

По словам одного из источников, любая новая сделка по СПГ, вероятно, будет содержать менее выгодные условия для Индии по сравнению с 20-летним соглашением о поставках, которое индийская государственная компания GAIL заключила с российским газпромом в 2012 году. "Сейчас это рынок продавца", - сказал этот человек.

Руководители российской государственной электросетевой компании "россети", которые были в этом месяце в Дели на отраслевом саммите, также предложили сотрудничество со своими индийскими коллегами в области объектов электропередачи, в основном в горных и отдаленных районах страны, сообщил один из источников.

Если сделка будет достигнута, это станет первым шагом москвы в индийский сектор электропередачи.

россия также заинтересована в расширении воздушного сообщения с Индией: тимофей титаренко, руководитель аэропорта Пулково в санкт-петербурге, сообщил Reuters на прошлой неделе, что он посещает индийские аэропорты и изучает возможность увеличения количества прямых рейсов.

Главный дипломат кремля сергей лавров заявил на конференции по индийско-российским отношениям на этой неделе, что 96% торговли между двумя странами сейчас осуществляется в рупиях и рублях.

"Проверенная временем российско-индийская дружба является примером того, как должны и могут строиться межгосударственные отношения - на основе равенства, взаимного доверия и уважения, а также учета интересов друг друга", - сказал он.

Как заявил высокопоставленный руководитель индийского филиала российского банка "сбербанк" на конференции в Мумбаи в марте, рупийно-рублевые транзакции на сумму до 1 миллиарда долларов теперь могут обрабатываться всего за один день, что более чем вдвое быстрее, чем всего несколько лет назад.

