Катарские танкеры со СПГ застряли в Азии из-за остановки экспорта и блокировки Ормузского пролива
Киев • УНН
Из-за атак дронов на завод в Рас-Лаффане и проблем в Ормузском проливе флот Катара простаивает. Пустые суда скопились у Индии и Сингапура.
Более 40 катарских танкеров для перевозки сжиженного природного газа простаивают в азиатских водах из-за остановки экспортного завода в Катаре. Дополнительный удар по рынку нанесла фактическая блокировка Ормузского пролива на фоне войны на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным анализа Bloomberg и Kpler, пустые суда скопились у западного побережья Индии, вблизи Шри-Ланки, на подходах к Малаккскому проливу и к востоку от Сингапура. Ни одно из этих судов в настоящее время не перевозит СПГ.
Причиной этого стал сбой в работе крупнейшего в мире катарского экспортного комплекса СПГ в Рас-Лаффане. После атаки иранского дрона в начале марта предприятие остановило производство, а позже отдельные его части получили новые повреждения.
На этом фоне Катар, являющийся одним из ключевых поставщиков СПГ в мире, временно потерял возможность отгружать газ в привычных объемах. Из-за этого значительная часть флота осталась без рейсов.
Нарушения на рынке
Ситуация демонстрирует масштаб нарушений на глобальном рынке СПГ, который уже подвергся серьезному давлению из-за боевых действий в регионе. Ормузский пролив, через который проходит значительная часть энергетического экспорта из Персидского залива, остается одним из ключевых узлов мировой торговли.
По данным Международной группы импортеров сжиженного природного газа, в мире сейчас эксплуатируется более 800 танкеров для перевозки СПГ. Поэтому простой катарского флота уже стал заметным фактором для мирового энергорынка.
