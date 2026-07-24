США ввели новые тарифы для 60 торговых партнёров из-за принудительного труда

США ввели новые импортные пошлины для примерно 60 торговых партнеров, объяснив это недостаточной борьбой этих стран с использованием принудительного труда в производстве товаров. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Новые пошлины в размере от 10% до 12,5% вступают в силу в пятницу. Они распространяются на ведущих торговых партнеров США, среди которых Великобритания, Китай, Европейский Союз, Канада, Япония и Индия.

Решение стало очередным шагом администрации президента Дональда Трампа в рамках ее торговой политики после того, как Верховный суд США признал незаконными ряд ранее введенных пошлин.

Пошлины связали с борьбой против принудительного труда

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что новые меры должны устранить практики, которые одновременно нарушают права человека и искажают международную торговлю.

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По его словам, пошлины вводятся в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года. В Офисе торгового представителя США отметили, что новые тарифы касаются 60 стран, на которые приходится 99,4% американского импорта.

Страны, которые согласились ввести и эффективно выполнять запрет на импорт продукции, изготовленной с применением принудительного труда, будут платить 10% пошлины. Для тех, кто не взял на себя таких обязательств, ставка составит 12,5%.

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В Белом доме подчеркнули, что борьба с импортом товаров, произведенных с использованием принудительного труда, стала одним из ключевых направлений торговой политики Дональда Трампа во время второго президентского срока.

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BBC отмечает, что экономисты предупреждают о возможном удорожании импортных товаров для американских потребителей, поскольку дополнительные расходы импортеры могут переложить на конечных покупателей.

В то же время администрация США уже проводит расследование в отношении еще 16 стран из-за возможных избыточных производственных мощностей, что может привести к введению новых пошлин позднее в этом году.

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