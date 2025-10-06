США разблокировали возможность закупки Patriot, теперь все зависит от финансирования программы PURL – Зеленский

США разблокировали возможности закупки Patriot, не только ракет, но и систем. Все зависит от финансирования программы PURL. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, передает УНН.

Мы покупаем ракеты в большинстве в США. Здесь все зависит от наполнения коридора PURL, от этой программы. Программа, по которой мы покупаем ПВО у США. Здесь есть очень ответственные страны, которые понимают цену этой защиты и цену жизни в Украине зимой. Прежде всего – это Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания, Норвегия. Это главные взносы, которые были сделаны. Это главные страны, которые дали деньги на эту программу, по которой мы покупаем дефицитные вещи, которые есть только в США - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина начала говорить с вышеперечисленными странами о втором этапе их взносов.

Мы начали говорить с этими странами о втором круге. Второго этапа их взносов, потому что мы не видим скорости от других стран, к сожалению. Поэтому на сегодня это зависит от этих стран. Поставки у нас есть, американцы ничего не заблокировали. Есть шатдаун, вызовы, но они не заблокировали поставки в Украину. У нас есть поставки систем ПВО и здесь и IRIS-T, Patriot, NASAMS. Системы мы получаем. Хочется быстрее, но я сказал от чего это зависит. На сегодня исключительно от финансов, потому что в принципе американцы разблокировали возможности закупки Patriot, не только ракет, но и систем. Вопрос исключительно в деньгах - заявил Зеленский.

Дополнение

В Киеве ожидают, что общая сумма инициативы PURL, по которой украинские партнеры покупают американское оружие и передают Украине, в этом месяце достигнет 3,5 млрд долл.